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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44
Город спорта с Александром Куртовым
Медали в копилку
Тяжелоатлет из Мариуполя Иван Горобец (тренер Виталий Шведов) проявил себя в соревнованиях всеукраинского уровня. Ему удалось пополнить копилку спортивных достижений «серебром» и «бронзой».
Так, 18 – 23 апреля в Славутиче прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет. По результатам соревнований воспитанник КДЮСШ «Атлетик» Иван Горобец завоевал «бронзу» в весовой категории +85 кг. В сумме двоеборья он поднял вес 194 кг.
Иван проявил себя и на всеукраинском турнире по тяжелой атлетике, посвященном героям Чернобыля, среди спортсменов до 17 лет. Иван взял «серебро» в весовой категории свыше 94 кг.