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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44

Город спорта с Александром Куртовым

Шахматный спорт в Мариуполе был, есть и будет

На личный прием к мэру Вадиму Бойченко обратился председатель Федерации шахмат Мариуполя Владимир Гутников. Его волнует судьба шахматного клуба в городе.

По словам Владимира Гутникова, помещение клуба сейчас находится в ужасном состоянии, а в его штате отсутствует тренер.

Как объяснил начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе: «В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины на должность тренера может быть принят человек с высшим профильным образованием или который проходит обучение. Но такого на данный момент мы найти не можем. Раньше было достаточно звания "Мастер спорта"».

Городской голова дал поручение профильным специалистам найти решение данной проблемы до сентября. Также управляющий делами исполкома Александр Кочурин сообщил, что капитальный ремонт помещения клуба начнется уже в нынешнем году.

«Шахматный спорт в Мариуполе был, есть и будет. Это спорт, который развивает логическое и стратегическое мышление», – подытожил Вадим Бойченко.

  


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