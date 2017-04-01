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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44

Город спорта с Александром Куртовым

Из Броваров вернулись с «золотом»

Молодые мариупольские кикбоксеры с успехом выступили в чемпионате Украины

Приятная новость пришла из Броваров, с чемпионата Украины по кикбоксингу среди юниоров. Два воспитанника спортивного клуба «Мастер-Кик» Городского центра внешкольной работы Николай Гришин и Виктор Пыгарь завоевали награды высшей пробы. Мариупольские спортсмены выступали в составе сборной команды Донетчины.

Всего в этом турнире приняли участие свыше 870 кикбоксеров из 21 области Украины. Николай Гришин выступал в разделе лоу-кик в весовой категории до 57 кг, провел два боя. Сначала мариупольский кикбоксер одолел по очкам представителя Харькова, а в финальном бою оказался сильнее спортсмена из Львова. Именно финальное противостояние оказалось самым трудным для нашего чемпиона, как он сам отметил в беседе с корреспондентом «Ильичевца. Город», а еще сказывался груз психологической ответственности: «Соперник по физическим данным оказался таким же, как я. Обычно мне попадаются соперники более крупного телосложения. Так что в этом плане повезло. Но он был более опытным. Приходилось работать первым номером. Спасибо тренеру за то, что так хорошо подготовил меня к этому турниру, я много занимался, и у меня хватило сил на оба боя».

Виктор Пыгарь выступал в Броварах в разделе К-1 тоже в категории до 57 кг. Он выиграл у соперников из Киева и Днепра. Виктор считает, что большая заслуга в его успехе принадлежит наставнику, который и секундировал ему в этом чемпионате: «Бывало, без тренера ездили, и я выступал не так хорошо. Личный тренер знает, какие у меня недостатки, может подсказать, как правильно ударить. Хотя мы выступаем в шлемах, я слышу все его советы во время боя. Это здорово помогает побеждать».

Тренирует обоих чемпионов Украины Владимир Орлов: «Мы проводим занятия не только у себя в зале ЦДЮТ «Западный», но и ездим на совместные тренировки в клуб «Братство» и спортшколу «Поединок», там есть хорошие спортсмены, спарринги с ними помогают готовиться к соревнованиям, спасибо им за это. За неделю до чемпионата Украины мои воспитанники участвовали в чемпионате города, что послужило толчком к успешному выступлению в Броварах. Впереди у нас следующий чемпионат страны, который пройдет во Львове».

В командном зачете в этом турнире победили спортсмены Киевской области. Команда Донетчины, в составе которой кроме мариупольцев выступали ребята из Краматорска, Курахово и Славянска, на втором месте.

  


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