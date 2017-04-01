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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44

Город спорта с Александром Куртовым

Нелегкая победа лидера

Фото Николая Коляды. Выше всех – Сергей Яворский. Центральный защитник «Ильичевца» регулярно приходил на подачу угловых ударов к воротам «Нефтяника».
Фото Николая Коляды. Не поймал! Вратарь гостей Валерий Юрчук не смог отразить удар в нижний угол.

«Ильичевец» – «Нефтяник» 1:0

Победа над командой из Ахтырки, несмотря на тотальное территориальное преимущество хозяев поля, далась «Ильичевцу» непросто. «Нефтяники» решили взять на вооружение тактику киевского «Арсенала», которому ценой невероятных усилий удалось этой весной увезти из Мариуполя одно очко. С первых минут поединка гости практически всей командой отошли в оборону, оставив впереди только одного Сергея Загинайлова. «Ильичевец» вышел на этот поединок без травмированного центрбека Сергея Вакуленко, которого заменил Евгений Неплях. Это был дебют четвертого номера в приазовской команде.

Уже на пятой минуте встречи Руслан Фомин «заработал» штрафной, к мячу подошел Руслан Кисиль, но повторить свой результативный удар, который ему удался в матче с МФК «Николаев», у седьмого номера «Ильичевца» не получилось. Хотя мариупольская ­команда играла первым номером, до поры до времени особых дивидендов из этого не извлекла. Опасных моментов, как и ударов по воротам «Нефтяника», было мало. Голевые ситуации стали возникать у ворот гостей ближе к перерыву. На 40-й минуте Фомин после передачи Ивана Цюпы ворвался в штрафную площадку и с угла вратарской пробил в дальний угол – голкипера Валерия Юрчука на самой линии ворот подстраховал Максим Билык. Вскоре Сергей Рудыка нанес удар из-за пределов штрафной площадки – голкипер сыграл выше всяких похвал, отра­зив на угловой мяч, летевший под перекладину ворот.

После перерыва «Ильичевец» продолжал доминировать. Сначала Сергей Яворский головой пробил над перекладиной. Затем с ударами Руслана Кисиля с линии штрафной площадки дважды справился Валерий Юрчук. Время шло, а на табло по-прежнему «горели» нули. Но на 75-й минуте усилия игроков мариупольской команды увенчались успехом. 11-й по счету угловой у ворот «Нефтяника», а всего за матч их было 15, привел к взятию ворот. Вышедший на замену Константин Ярошенко от углового флажка навесил в штрафную площадку, и мяч после несильного удара Яворского оказался в самом углу ворот гостей.

Пропустив гол, «Нефтяник» оживился. Но создать реальные угрозы воротам Худжамова команде из Ахтырки так и не удалось. В то же время контратаки «Ильичевца» были достаточно опасными. Фомин, Кожанов, Ярошенко и Кисиль могли забить второй гол, но встреча так и закончилась с минимальным преимуществом хозяев поля. Обыграв «Нефтяник», «Ильичевец» одержал пятую подряд победу в чемпионате Украины, а в домашних матчах мариупольцы не проигрывают уже 25 поединков! Похвальное постоянство.

Главный тренер ФК «Ильичевец» Александр Севидов прокомментировал игру: «Получился тяжелый матч. Нам очень сложно было вскрывать оборону, которую выстроил «Нефтяник». Но я удовлетворен отношением футболистов – к игре, контролю мяча, самоотдаче, борьбе претензий ни к кому нет. Мы сегодня не уступили «Нефтянику» в желании и единоборствах. А это самое главное в таких играх. С каждым матчем нам все тяжелее и тяжелее. «Нефтяник» играл очень отчаянно. Не футболисты, а гладиаторы вышли на поле. Это опытная, сыгранная команда, поэтому неудивительно, что матч получился такой».

Свой следующий поединок «Ильичевец» сыграет на выезде с «Черкасским Днепром» в пятницу, 28 апреля.

Составы футбольных команд

«Ильичевец»: Худжамов, Насонов, Яворский, Неплях, Цюпа, Кольцов, Мишнев (Ярошенко, 61),

Рудыка (Новотрясов, 87), Кисиль, Кожанов, Фомин (Мигунов, 90).

«Нефтяник»: Юрчук, Логинов (Лапин, 88), Циколия, Билык, Зайчук, Г. Пасич (Сондей, 77),

Передистый, Черний, Лозовой, Е. Пасич, Загинайлов (Войцеховский, 77).

  


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