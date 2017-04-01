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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Как подготовить ребенка к садику

Малыш должен уметь разговаривать и отпускать маму без слез

Для большинства детей начало посещения детского сада – большой стресс. Какой бы хороший садик вы ни выбрали, пребывание в нем в корне меняет привычную жизнь ребенка. Здесь все иначе: другие люди, другие требования, обстановка, занятия, еда, распорядок дня… И главное, мамы или другого близкого человека целый день нет рядом. Адаптация к саду – вопрос индивидуальный и может длиться от нескольких дней до полугода или года. Опытный педагог, методист детского сада №45 Инна Кулик советует готовить ребенка заранее.

«Дети, которых дома излишне опекают и делают все за них, намного сложнее вливаются в кол­лектив. Представьте, ребенка в 4,5 года дома кормили с ложки, одевали, обували, а потом привели в сад. Дети вокруг бегают, играют, а он просто не понимает, что ему делать. Такие дети часто отстраняются и не хотят общаться ни с ровесниками, ни с воспитателем. Конечно, малыш станет капризничать, а если мама начнет это поощрять, то ситуация только усугубится. В таких случаях надо беседовать с ребенком и продолжать водить его в детский сад, ведь как только он почувствует, что его истерика помогла ему остаться дома, поймет, что таким образом можно манипулировать родителями», – считает Инна Кулик.

Малыш должен быть готов к детскому саду физически, психологически и эмоционально. Как правило, такая готовность наступает в возрасте около трех лет. Но все дети очень разные, у каждого свой график роста и развития.

Прежде всего ребенок должен уметь разговаривать. С одной стороны, это облегчит его общение с воспитателями, с другой – он сумеет рассказать вам о возможных проблемах, страхах, неуверенности, дискомфорте, которые может испытывать в первые дни и недели пребывания в детском коллективе.

Следующий важный момент – это умение отпускать маму. Не стоит рассчитывать, что, поплакав первую неделю, кроха быстро адаптируется к разлуке и станет провожать вас, радостно махая рукой вслед. К моменту поступления в детский сад вы должны приучить малыша какое-то время обходиться без вас.

За полгода до детского сада можно начинать усиленный этап подготовки. Начните с соблюдения детсадовского режима дня (даже в выходные). Ребенок должен научиться есть и спать в одно и то же время. Включите в рацион питания те блюда, которые его ждут в садике. 

Умение самостоятельно одеваться, надевать и снимать обувь, расчесываться тоже облегчит жизнь ребенка в детском саду. Еще один важный навык – есть самостоятельно. 

  


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