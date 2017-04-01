Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44





В детсад – онлайн

Электронная система регистрации исключает коррупцию

Для того чтобы записать ребенка на очередь для зачисления в детский сад, теперь необязательно приходить в учреждение. Можно просто подать заявку через Интернет. В Мариуполе это стало возможным только в сентябре прошлого года. Данная система уже работает во многих городах Украины и успешно себя зарекомендовала. Благодаря электронной регистрации все желающие оформить ребенка в тот или иной сад города ставятся в равные условия, таким образом исключаются коррупционные схемы.

Чтобы зарегистрироваться, родители должны заполнить анкету на всеукраинском портале www.reg.isuo.org/preschools.

Инструкция для родителей:

1 Для начала нужно выбрать на карте область, город и желаемый детский сад. В реестр включены 655 дошкольных учебных заведений Донецкой области. Для сравнения: в Киевской – только 300, во Львовской – всего 102. Многие области и вовсе не подключились к системе.

2 Зарегистрироваться на сайте.

3 Создать заявку на постановку на очередь в выбранный вами сад.

4 Дальше заполненные данные проверят в отделе образования и примут заявку. После этого вы сможете следить за своим продвижением в очереди.