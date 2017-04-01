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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44
В детсад – онлайн
Электронная система регистрации исключает коррупцию
Для того чтобы записать ребенка на очередь для зачисления в детский сад, теперь необязательно приходить в учреждение. Можно просто подать заявку через Интернет. В Мариуполе это стало возможным только в сентябре прошлого года. Данная система уже работает во многих городах Украины и успешно себя зарекомендовала. Благодаря электронной регистрации все желающие оформить ребенка в тот или иной сад города ставятся в равные условия, таким образом исключаются коррупционные схемы.
Чтобы зарегистрироваться, родители должны заполнить анкету на всеукраинском портале www.reg.isuo.org/preschools.
Инструкция для родителей:
1 Для начала нужно выбрать на карте область, город и желаемый детский сад. В реестр включены 655 дошкольных учебных заведений Донецкой области. Для сравнения: в Киевской – только 300, во Львовской – всего 102. Многие области и вовсе не подключились к системе.
2 Зарегистрироваться на сайте.
3 Создать заявку на постановку на очередь в выбранный вами сад.
4 Дальше заполненные данные проверят в отделе образования и примут заявку. После этого вы сможете следить за своим продвижением в очереди.
5 После того как вы получите уведомление о зачислении в детский сад, в десятидневный период вы должны обратиться в отдел образования с документами.