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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44

ДЕТСКИЙ МИР с Татьяной Мацковой

Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям

Фото Евгения Носенко: Вместе весело играть. Умение общаться – одно из самых главных, чему учит детский сад.

Чем занимаются малыши в детских садах и игровых комнатах, пока мамы и папы на работе?

Уже в первый год после рождения ребенка родители задумываются, в какой детсад отправить свое чадо, в какой кружок записать и нужно ли это? Походы по магазинам с ребенком или в кафе вообще отдельная тема. «Ильичевец. Город» попытался разобраться, в чем отличие муниципального детского сада от частного, чему учат в развивающих учебных центрах и с кем оставить малыша, пока мама на шопинге.

Все в сад

Детский сад играет огромную роль в жизни семьи. Для мам это возможность немного отдохнуть или наконец выйти на работу, а для детей сад становится вторым домом. Здесь они проводят большую часть дня: учатся читать, писать, рисовать, танцевать, заводят первых друзей. И уже от взрослых зависит, насколько комфортно будет в нем малышам. Вспомните, как вам не хотелось спать после обеда или есть манную кашу. Задача педагогов помочь юным воспитанникам приспособиться к новому укладу.

В Мариуполе 88 государственных детских садов, а вот частных – ни одного. Раньше работали два полноценных сада «Альтер-­Эго», сейчас остался только одноименный учебный комплекс, при котором работает мини детский сад. Туда ребенка можно отдать всего на три часа, питание там не предусмотрено. Стоит такое удовольствие 2400 грн в месяц. В хорошие муниципальные сады надо записывать малыша чуть ли не сразу после рождения, потому что очередь на регистрацию немаленькая. Администрациям дошкольных учебных заведений приходится идти родителям навстречу и расширять группы. В результате вместо положенных 20 малышей в группах появляется 30.

Может ли обычный детский сад конкурировать с частными учебными центрами и мини-садами? Вполне. Главное – выбирать его не только по принципу «поближе к дому». Стоит заранее пообщаться с другими родителями, познакомиться с персоналом и обязательно увидеть воспитателя, которому вы планируете доверить своего малыша. Ведь именно с ним, а не с заведующей, садовником или поваром ваш ребенок будет проводить время. Да, городским садам не хватает финансирования, но коллективы в большинстве своем очень доброжелательные и инициативные. Воспитатели сами переклеивают обои в группах, приносят из дома игрушки, распечатывают раскраски и придумывают интересные и доступные развлечения. Да и платят родители в месяц всего 200-250 гривен за питание.

Не любой каприз за ваши деньги

В группах частных мини-детсадов – владельцы которых позиционируют их как развивающие учебные центры – в два раза меньше детей, чем в муниципальных. Это позволяет воспитателю уделять малышам больше времени. Учатся дети в две смены: с утра до обеда или наоборот – после обеда и до вечера.

Посещают учебные центры обычно по будням. Сотрудники заверяют, что пользуются только самыми современными методиками и гарантируют индивидуальный подход к каждому ребенку. Нам удалось выяснить, что обучают в частных мини-садах и развивающих центрах почти тому же, чему и в муниципальных – читать, писать, считать, лепить, рисовать, танцевать.

Детские комнаты и кафе

Еще пять лет назад, чтобы сходить с подругами в кафе или пройтись по магазинам, молодая мама должна была искать няню или отвозить малыша к бабушке. Сейчас в каждом торговом центре работает по несколько детских комнат. В них можно оставить ребенка под присмотром и заняться своими делами. Такие есть в двух крупных торговых центрах в Мариуполе. Цена одна: 30 минут – 30 гривен, час – 50 гривен. В них просто проследят за тем, как играет малыш. В распоряжении мальчиков и девочек – кукольные замки, машинки, конструкторы, мягкие игрушки, железные дороги и др. Все комнаты рассчитаны на малышей от трех до шести лет. Существуют также платные творческие комнаты.

В торгово-развлекательных центрах города работают и детские кафе. Они отличаются ярким интерьером и наличием детского уголка. Но на этом все. Меню в таких заведениях не адаптировано к потребностям детей, а на барной стойке в одном из них и вовсе красуются бутылки со всевозможными алкогольными напитками. «А что? Мы позиционируем себя как кафе для детей и не только», – ответила на мой вопрос официантка одного из таких заведений. Ну что ж, не­удивительно, что посетителей здесь обычно тоже немного.

Отзывы положительные

В Мариуполе существует сайт для родителей, где можно посмотреть рейтинг того или иного дошкольного учебного заведения или почитать комментарии о воспитателях. Стоит отметить, что большинство отзывов о наших детских садах все-таки положительные.

 

  


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