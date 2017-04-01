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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Городская афиша

Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь

(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)

28 апреля, 18:00 – «Отель "Калифорния"» (Луиджи Лунари), комедия в двух частях по пьесе «Трое на качелях».

29 апреля, 18:00 – «Одолжите тенора» (Кен Людвиг), комедия в двух частях.

30 апреля, 12:00 – «Щелкунчик», музыкальный спектакль в двух частях по мотивам сказки Гофмана.

30 апреля, 18:00 – «DurDom», спектакль для умных в двух частях по пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

 

Мариупольский театр кукол

(пр. Мира, 37, т. (0629) 40-77-33, 098-308-45-95)

29 апреля, 11:00 – «Колобок, или Берегись автомобиля».

30 апреля, 11:00 – «Дюймовочка».

 

Городской дворец культуры «Чайка»

(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)

29 апреля, 15:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций.

29 апреля, 17:00 – вечер в клубе «Встреча».

30 апреля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.

30 апреля, 17:00 – заседание клуба «Кавер-Тайм».

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-12-54)

29 апреля, 9:00 – соревнования велосипедистов в рамках первомайской праздничной акции профсоюза.

29 апреля, 11:00 – спектакль для детей «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» (образцовый театр «Грани»).

29 апреля, 12:00 – концерт.

29 апреля, 13:00 – творческий отчет образцового ансамбля классического танца «Пируэт».

30 апреля, 13:00 – закрытие сезона программ «В кругу друзей».

30 апреля, 16:00 – творческий отчет образцового театра эстрадного танца «Релеве».

 

Дворец металлургов

(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74)

29 апреля, 11:00 – час танцевальных мелодий в клубе «Ветеран».

29 апреля, 15:00 – «Апрельские встречи», творческий отчет танцевальных коллективов «Квитень» и «Веснянка».

 

Дворец культуры «Молодежный»

(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)

27 апреля, 17:00 – отчетный концерт отдела народных инструментов Мари­упольского музыкального училища.

28 апреля, 17:00 – театрализованная сказка клуба восточных танцев «Дариям» – «Старик Хоттабыч в гостях у ДК "Молодежный"».

29 апреля, 14:00 – отчетный концерт вокального клуба «До-Ми-Солька».

30 апреля, 13:00 – ретродискотека «В ритме молодости».

30 апреля, 16:00 – отчетный концерт музыкальной школы №1.

 

Мариупольский краеведческий музей

(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-33-38)

27 апреля, 16:00 – встреча с художниками Владимиром и Екатериной Немира.

 

Художественный музей им. А.И. Куинджи

(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)

28 апреля – 4 мая – выставка художников Владимира и Екатерины Немира.

 

Хоральная синагога

(ул. Георгиевская, 18)

29 апреля, 15:00 – арт-пикник «БазарЪ».

 

Городской сад

2 мая, 15:00 – праздничный концерт творческих коллективов ГДК «Чайка».

 

Парк «Веселка»

1 мая, 16:00 – праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца культуры.

  


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