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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44
Городская афиша
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)
28 апреля, 18:00 – «Отель "Калифорния"» (Луиджи Лунари), комедия в двух частях по пьесе «Трое на качелях».
29 апреля, 18:00 – «Одолжите тенора» (Кен Людвиг), комедия в двух частях.
30 апреля, 12:00 – «Щелкунчик», музыкальный спектакль в двух частях по мотивам сказки Гофмана.
30 апреля, 18:00 – «DurDom», спектакль для умных в двух частях по пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».
Мариупольский театр кукол
(пр. Мира, 37, т. (0629) 40-77-33, 098-308-45-95)
29 апреля, 11:00 – «Колобок, или Берегись автомобиля».
30 апреля, 11:00 – «Дюймовочка».
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
29 апреля, 15:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций.
29 апреля, 17:00 – вечер в клубе «Встреча».
30 апреля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.
30 апреля, 17:00 – заседание клуба «Кавер-Тайм».
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-12-54)
29 апреля, 9:00 – соревнования велосипедистов в рамках первомайской праздничной акции профсоюза.
29 апреля, 11:00 – спектакль для детей «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» (образцовый театр «Грани»).
29 апреля, 12:00 – концерт.
29 апреля, 13:00 – творческий отчет образцового ансамбля классического танца «Пируэт».
30 апреля, 13:00 – закрытие сезона программ «В кругу друзей».
30 апреля, 16:00 – творческий отчет образцового театра эстрадного танца «Релеве».
Дворец металлургов
(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74)
29 апреля, 11:00 – час танцевальных мелодий в клубе «Ветеран».
29 апреля, 15:00 – «Апрельские встречи», творческий отчет танцевальных коллективов «Квитень» и «Веснянка».
Дворец культуры «Молодежный»
(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)
27 апреля, 17:00 – отчетный концерт отдела народных инструментов Мариупольского музыкального училища.
28 апреля, 17:00 – театрализованная сказка клуба восточных танцев «Дариям» – «Старик Хоттабыч в гостях у ДК "Молодежный"».
29 апреля, 14:00 – отчетный концерт вокального клуба «До-Ми-Солька».
30 апреля, 13:00 – ретродискотека «В ритме молодости».
30 апреля, 16:00 – отчетный концерт музыкальной школы №1.
Мариупольский краеведческий музей
(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-33-38)
27 апреля, 16:00 – встреча с художниками Владимиром и Екатериной Немира.
Художественный музей им. А.И. Куинджи
(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)
28 апреля – 4 мая – выставка художников Владимира и Екатерины Немира.
Хоральная синагога
(ул. Георгиевская, 18)
29 апреля, 15:00 – арт-пикник «БазарЪ».
Городской сад
2 мая, 15:00 – праздничный концерт творческих коллективов ГДК «Чайка».
Парк «Веселка»
1 мая, 16:00 – праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца культуры.