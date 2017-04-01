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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Без горячей воды ни туды и ни сюды

Перинатальный центр, оснащенный современным медоборудованием, не может обеспечить соблюдение личной гигиены

Когда четыре года назад открылся уникальный объект – перинатальный центр, чиновники рапортовали о лечучреждении высочайшего уровня. Недавно центр оставался без холодного водоснабжения, как и весь прилегающий район, из-за аварии на котельной, а ныне испытывает проблемы с горячей водой, ведь имеющиеся бойлеры покрывают лишь 50% потребности. Мы решили выяснить, какие предпринимаются меры, чтобы роженицы, молодые кормящие мамы смогли соблюдать надлежащую гигиену.

Гигиена – не роскошь

Каждый день сотрудники отделений перинатального центра, помимо своих основных обязанностей, выполняют еще один «ритуал» – беспрерывно греют воду для нужд пациентов. Но вопреки их стараниям этих объемов все равно не хватает. Молодые мамы могут греть воду самостоятельно с помощью электроприборов. Они купают младенцев прямо в палатах, самим им принять душ негде.

«Ни толком помыться, ни искупаться, ни зубы почистить, – рассказывает молодая мама Олеся. – Ребенка нужно мыть кипяченой водой, от влажных салфеток у него раздражение. Мы кипятим воду для купания детей в чайниках и мисочках, причем делаем это по очереди, чтобы не выбило электричество, в помещениях холодно».

«Лечучреждение без горячей воды в ХХI веке – это абсурд, – считает еще одна молодая мама Лиля. – А если женщина после операции, у нее были сложные роды, нет помощи со стороны родителей, каково ей таскать воду в тазиках? Завтра мне выписываться, а я вот уже неделю не могу помыть голову. А ведь каждой женщине во время выписки из роддома хочется выглядеть красивой, ухоженной, сфотографироваться в этот знаменательный день вместе со своей семьей».

Вместо тонны – пятьсот литров

Ситуацию прокомментировал главный врач лечучреждения Константин Комлев: «Перинатальный центр по всем санитарным нормативам предполагает круглосуточную подачу горячей воды. Нашему центру необходима минимум тонна горячей воды в сутки, но приходится обходиться в лучшем случае 500 литрами – они идут в основном на гигиенические нужды пациентов. Наши хирурги привыкли мыть руки холодной водой. Санитаркам для мытья полов желательно подогреть воду до 30 градусов. Несмотря на все трудности, санэпидрежим мы поддерживаем, не первый год приходится работать в условиях дефицита горячей воды».

Для полноценного обеспечения центра горячей водой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения необходимо, чтобы работало 12 столитровых бойлеров. Но если включить их одновременно, старые электросети не выдержат.

Константин Комлев считает, что решить проблему можно, если использовать для подогрева солнечную энергию: «Около десяти лет назад на территории перинатального центра было установлено и запущено гелиополе, в последний раз его включали в 2014 году, до начала активных боевых действий – мы могли нагревать воду до 40 градусов. Сейчас это оборудование не эксплуатируется, мы написали обращение в «Мариупольтеплосеть» с просьбой возобновить работу гелиополя, но официального ответа пока не получили».

Вышеупомянутое лечучреждение находится в областном подчинении, но 80% беременных, рожениц и родильниц – это жительницы Мариуполя. По словам главврача, он в конце марта, перед отключением отопления и горячей воды, уведомил департамент здравоохранения Донецкой ОГА и управление здравоохранения Мариупольского горсовета о рисках, связанных с отключением горячей воды, в итоге областной бюджет в полном объеме выделил средства для покупки горячей воды, но поставщик – «Мариупольтеплосеть» – не может предоставить данную услугу.

Дорогу осилит идущий

К решению проблемы перинатального центра подключилась и депутат Мариупольского горсовета, директор общеобразовательной школы №47 Нина Воробей. Подведомственное ей учебное учреждение также оказалось перед риском «обезвоживания»: «Интерес журналистов газеты «Ильичевец. Город» к данной проблеме стимулирует нас, депутатов, активно искать ее решение, буду писать обращения на имя народных депутатов Украины от Мариуполя Сергея Матвиенкова и Сергея Таруты, а также городского головы Вадима Бойченко. Имеет смысл лечебные учреждения обеспечивать теплом и горячей водой в автономном режиме, переходить на альтернативные источники энергии».

Что касается обеспечения водонагревателями городских образовательных и медицинских учреждений, то сейчас идет сбор информации касательно того, сколько приборов и в каких заведениях нужно и можно установить с учетом технических возможностей, прокомментировала еще один вариант решения проблемы Нина Воробей.

Игорь Бабек, возглавляющий ДРЖКИ, сообщил, что ведется ремонт гелиополя, дополнительно установят два тепловых насоса и в мае планируется пуск гибридной установки (но об этом почему-то не знает Константин Комлев). По словам Ксении Суховой, с одной стороны, выделять из горбюджета финансирование на лечучреждение областного уровня весьма сложно, с другой стороны, в центре получают услуги преимущественно мариупольцы. Поэтому местная власть держит вопрос с горячей водой на контроле, и, если он не будет решаться областью, этим займется город.

Область переадресовала проблему городу?

Любопытно, что в департаменте здравоохранения Донецкой ОГА об обращении Константина Комлева ничего не знают. Заместитель директора департамента Владимир Колесник сообщил, что он не поставлен в известность относительно сложностей с обеспечением перинатального центра горячей водой, и полагает, что данный вопрос – это ответственность города.

Юлия Франжева  


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