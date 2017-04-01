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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Будем с хлебом, но без вишни

Земля-кормилица. В этом году украинские аграрии ждут рекордного урожая пшеницы, ячменя, ржи, но есть и минус – это может обернуться ценовой катастрофой на рынке.

От весеннего ненастья и обильных дождей больше всего пострадали косточковые – черешня, вишня, слива, а вот надежда на урожай абрикосов есть

На сегодняшний день общая площадь сельхозугодий на подконтрольных Украине территориях Донецкой области – более 900 тыс. га, самым прибыльным в нашем регионе было и остается растениеводство. Еще в прошлом году были засеяны и дружно взошли озимые, в начале марта началась весенняя посевная кампания, и, помимо традиционных зерновых, в этом году, например, компания «Харвист» значительные площади отвела под бобовые, лен, горох и чечевицу, а также элитные сорта пшеницы. Будет ли урожай на полях и в садах после холодной весны и проливных дождей – выяснял «Ильичевец. Город».

Зернышко к зернышку

Для нормального роста озимых зерновых очень важно, чтобы на полях был снежный покров, но это редкость для нашего края. В нынешнем году снега как такового не было, но не было и морозов, так что пшеница во всех без исключения хозяйствах перезимовала отлично, говорят эксперты. «Очень хорошо, что весной выпало такое большое количество осадков – на этой неделе несколько дней подряд было по 7-15 миллиметров. Сейчас происходит накопление влаги в почве, что положительно скажется на дальнейшем развитии растений. В Мангушском районе было посеяно почти 16 тыс. га озимых зерновых, которые в этом году перезимовали очень хорошо. Совсем небольшое количество погибло озимого рапса, однако он не является стратегической культурой, и хотя какой-то убыток именно для хозяйств, которые его выращивают, есть, в целом для будущего урожая эти цифры совершенно некритичны», – делится начальник управления развития агропромышленного комплекса Мангушской райадминистрации Сергей Долинский. По его словам, на сегодняшний день сложно делать какие-то точные и дальновидные прогнозы, так как на конечный урожай влияет слишком много факторов, но фермеры Донбасса ожидают собрать очень хороший урожай озимых зерновых культур.

Высокие ожидания у фермеров касательно яровых зерновых, а также подсолнечника – его высадка в хозяйствах близлежащих к Мариуполю районов завершена примерно на 50%.

Эхо войны

В 2015 году мы уже писали о двух фермерах из Гнутово – Николае Николаевиче и Иване Ивановиче (имена по их просьбе изменены), которые столкнулись свЂ‚проблемойвЂ‚неразорвавшихся снарядов на своих полях. Осенью 2014 года они засеяли озимой пшеницей 45 га земли Павлопольского сельсовета за украинским блокпостом, а следующей весной их не пустили обрабатывать всходы – после обстрелов Талаковки, Гнутово, Павлополя там остались снаряды.

«Я помню, что вы писали. Но никто ничего не разминировал и ничего нам не компенсировал, вопреки обещаниям, – с горечью говорит Николай Николаевич. – Хотя мы обращались и к прежней городской власти, и к народному депутату Сергею Таруте».

О тех полях в серой зоне аграриямвЂ‚пришлось забыть. В прошлом году Николай Николаевич и Иван ИвановичвЂ‚засеяли озимыми 60 гектаров уже на подконтрольнойвЂ‚территории,вЂ‚перед Пищевиком. Эта земля принадлежит другим фермерам, но у них нет возможности ее обрабатывать,вЂ‚полявЂ‚простаиваливЂ‚несколько лет. Николай Николаевич рассказывает, что озимые взошли хорошо, обильные дожди, которые шли последнюю неделю, им только на пользу. По его словам, каждую весну и осень перед началом полевых работ спасатели проверяют поля – ищут неразорвавшиеся снаряды и мины.

«На сегодняшний день в обследовании нуждаются около 15 тыс. га сельскохозяйственных угодий, но проверку полей на предмет наличия взрывоопасных предметов мы проводим только по заявкам самих фермеров. С начала 2017 года саперное подразделение службы ГСЧС уже обследовало более 730 гектаров полей, на которых было обнаружено 5095 неразорвавшихся боеприпасов», – рассказал начальник управления ГСЧС Волновахского района Вадим Мазур.

А что в садах?

Плодовые и фруктовые деревья есть практически в каждом дворе частного сектора Мариуполя, в окрестных селах и поселках, авЂ‚ввЂ‚ПривольномвЂ‚Волновахского района есть совхоз «Транспортник», который целиком ориентирован на выращивание фруктов. И если зерновым обильные осадки пошли на пользу, то цветущим деревьям нанесли непоправимый вред.

Так, в Укргидрометцентре считают, что непогода сократила урожай плодовых на треть. «В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш началось практически по всей территории Украины, и интенсивные заморозки, снижение температуры до 1 – 4° мороза повредили плодовые. Потери составят 30%, однозначно», – говорит руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Однако Анатолий Алпеев, кандидат сельскохозяйственных наук, бывший руководитель совхоза «Транспортник»,вЂ‚которыйвЂ‚возглавлял его 26 лет, всех успокоил: «К тому моменту, когда начались обильные осадки, завязи на абрикосе уже полноценновЂ‚сформировались. Так что, по моему мнению, в этом году нам стоит ожидать хороший урожай этих фруктов. К сожалению, такая ситуация не со всеми косточковыми – вишня и черешня начинают цвести немного позже, и вот этим культурам обильные дожди, которые дополнились сильным ветром, точно на пользу не пошли. Примерно такая же ситуация со сливой и алычой, но опять же – время покажет». А вот яблоням и грушам ничего не угрожает, поскольку эти деревья отцветают очень быстро, вероятнее всего, урожай этих фруктов в 2017 году будет достойный, считает садовод.

Кстати, еще одно новомодное веяние времени – ореховые сады. В апреле фермеры, предприниматели и их семьи высадили в селе Украинка, на границе с Камышеватым, болеевЂ‚300 деревьев грецкого ореха, на очереди еще 800.вЂ‚СергейвЂ‚Романченко, фермер и инициатор акции, говорит, чтовЂ‚аллеювЂ‚высадили в первую очередь для людей, а уж во вторую – чтобы поле не пустовало: «Конечно, за этими деревцами еще предстоит ухаживать. Чтобы они принялись, нужен особый уход, минимум 10 раз нужно будет полить за лето. Около 1000 саженцев у нас еще есть в запасе, так что сад будет большой».

 

Владимир Щербаков  


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