Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44





Не улучшите сервис – отменим повышение тарифа

Член исполкома Мариупольского горсовета, общественный активист Дмитрий Забавин в очередной раз поднял вопрос качества пассажироперевозок. По его словам, город пошел навстречу маршрутчикам, подняв тариф на проезд, а те, в свою очередь, не сдержали обещаний улучшить сервис. В этой связи вчера на заседании исполкома Забавин предложил отменить решение о повышении стоимости проезда в маршрутных такси до 6 грн с 1 августа 2017 года.

«С 16 по 23 марта была проведена совместная проверка маршруток с участием представителей департамента транспорта и связи Мари­упольского горсовета. Около 70% подвижного состава не соответствует техническим нормам, мало что изменилось и сейчас, – отметил Дмитрий Забавин. – В то же время с 1 августа текущего года стоимость проезда в маршрутных такси повышается автоматически до 6 грн. Это постановление было принято авансом, поэтому предлагаю зарегистрировать проект решения исполкома об отмене ранее принятого решения о повышении и дать перевозчикам два месяца, чтобы они привели в порядок свои маршрутные такси».

«Хорошее предложение, только до повышения тарифа осталось более двух месяцев, поэтому предлагаю вам совместно с департаментом транспорта и связи отработать этот вопрос и поднять непосредственно перед датой запланированного повышения стоимости проезда», – высказал свое мнение первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко и добавил, что до 1 августа частные перевозчики обязаны оборудовать свои автобусы GPS-навигацией, чтобы муниципалитет получил возможность контроля интервала движения маршруток и их количества на линии.

«По результатам проверки мы провели совещание с частными перевозчиками, всем обозначили задачи и предупредили, что решение об очередном повышении тарифа будет приниматься с учетом технического состояния их транспорта. мы отслеживаем этот вопрос», – заверил директор департамента транспорта и связи Мари­упольского горсовета Василий Клат.

Городской голова Вадим Бойченко отметил, что 26 календарных дней (именно столько времени прошло с момента повышения стоимости проезда в маршрутках) – это слишком малый срок для выполнения частными пассажироперевозчиками взятых обязательств. «Давайте в августе вернемся к этому вопросу. если не будем услышаны, отменим решение о повышении стоимости проезда с 1 августа на заседании исполкома», – резюмировал мэр.

Юлия Франжева