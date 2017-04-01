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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


31 год спустя

Мариупольцы почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

26 апреля 31 год назад произошла самая крупная техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв на четвертом энергоблоке заставил экстренно покинуть свои дома около 400 тысяч украинцев. Радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы, а тридцатикилометровая зона вокруг Чернобыля до сих пор остается зоной отчуждения.

Мариуполец Борис Рыбин, чернобылец, ликвидатор аварии, рассказал, что он побывал в самом пекле: «Участвовал в тушении пожара, закидывал бетонным раствором четвертый реактор, и никто из ребят не знал, какой опасности подвергается. Через пять лет начались проблемы со здоровьем, удалили почку и желчный пузырь, живу только на лекарствах и еле свожу концы с концами. Сейчас сильно урезали льготы чернобыльцам, хотя государство обещало помогать – много и всем, а на деле за все приходится бороться. Но не это главное – нам хотелось бы, чтобы осталась память о подвиге ликвидаторов аварии».

И не только урезанные льготы беспокоят чернобыльцев. Один из выступавших отметил, что в ходе декоммунизации ни одну улицу в Мариуполе не назвали в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Вчера повсюду в Украине прошли памятные митинги. В Мариуполе у знака жертвам аварии на ЧАЭС представители городской власти и чернобыльцы говорили о подвиге земляков, спасших мир от катастрофы.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, отдавая дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, отметил: «Вы защищали мир от ядерной чумы ценой своей жизни, и этот неоценимый подвиг мы будем помнить всегда».

Память о погибших чернобыльцах почтили минутой молчания, состоялось возложение цветов. Ликвидаторов аварии и вдов наградили за гражданский подвиг памятным знаком «Чернобыльский крест».

Татьяна Мацкова  


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