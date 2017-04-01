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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Мариупольчанки – за мирный женский план

Фото Евгения Носенко. Главная цель – мир и процветание в стране. Инициатор Национальной платформы «Женщины за мир» Наталия Королевская обсудила с мариупольчанками пути развития Украины и побывала в прифронтовом Орловском и Сартане.

Сохранить 9 Мая, повысить зарплаты и пенсии, вернуть мир и благополучие в Украину – «Женщины за мир» поддержали резолюцию одноименной национальной платформы

На региональном съезде общественной организации «Женщины за мир» в минувший вторник более 800 мариупольчанок поддержали мирный женский план.  «Мы собрались, чтобы объединить усилия женщин Украины ради благополучного будущего наших детей. Мы хотим, чтобы они жили под мирным небом и получали достойное образование и качественную медицинскую помощь. Участницы организации выдвинули около десяти тысяч инициатив и разработали 30 законопроектов, направленных на усиление социальной защиты населения. У нас есть ресурсы для того, чтобы пенсия была от трех тысяч гривен, а зарплата – не ниже пяти. А то, что Кабмин хочет сделать в пенсионной системе, – это не реформа, а афера», – считает инициатор Национальной платформы «Женщины за мир» нардеп Наталия Королевская. 

Участницы Национальной платформы «Женщины за мир» уверены, что выполнение соглашений с МВФ и проведение непопулярных реформ ухудшают социальное положение людей. Поэтому в резолюцию организации вошел вопрос повышения Кабмином пенсионного возраста в Украине – против увеличения трудоспособного возраста проголосовали и участницы регионального съезда в Мариуполе. 

На съезде присутствовали ветераны Второй мировой войны, они говорили о том, что не позволят переписывать историю и забывать о празднике 9 Мая.

После съезда Наталия Королевская посетила совет ветеранов меткомбината имени Ильича, а на следующий день участницы общественной организации отправились с гуманитарной помощью в Сартану и Орловское, жители которых не понаслышке знают, что такое война.

Во время голосования в Мариуполе (с применением современной системы типа «Рада» и моментальным выведением результатов на экран) из 412 участниц съезда 66,5% отметили, что за последние три года в Украине не произошло ни одной удачной реформы, 15,56% посчитали успешной реформу децентрализации и 14,29% – реформу полиции.

Минимальный уровень доходов в 1600 гривен 21% делегатов съезда определил как границу бедности, а более 75% отметили, что люди с таким доходом вообще находятся за чертой бедности.

«Женщины за мир» обсудили вопрос о том, что нужно работать с банками и системой налогообложения, которые не дают возможности нормально развиваться бизнесу, а значит, препятствуют появлению новых рабочих мест. 

ПринятуювЂ‚резолюциювЂ‚украинские женщины передали мариупольскому городскому голове Вадиму Бойченко. 

Национальная платформа «Женщины за мир» появилась в марте 2016 года и объединила более 80 тысяч женщин со всех уголков страны

Татьяна Мацкова  


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