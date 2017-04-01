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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Магнитные бури в мае

В последний месяц весны ученые прогнозируют довольно серьезную солнечную активность, особенно во второй его половине.

Геомагнитные возмущения возможны 5, 6 и 16 числа.

Магнитные бури ожидаются 1, с 17 по 24 и 28 мая.

Стоит принять во внимание и неблагоприятные дни лунного календаря, когда тоже не помешает осторожность и внимательность: 3, 11, 19 и 25 мая.

Чувствительные к капризам погоды и магнитным колебаниям люди, а также с хроническими заболеваниями могут испытывать ухудшение самочувствия: головные боли, бессонницу, стрессы, депрессии, упадок сил, возможны обострения болезней, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и др.

Напомним: чтобы без осложнений пережить магнитные бури, стоит ограничить физические и эмоциональные нагрузки, следить за артериальным давлением, чаще отдыхать, бывать на свежем воздухе. Будьте здоровы и бере­гите себя!

  


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