Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44





Из телевышки предлагают сделать Эйфелеву башню

Телевизионную вышку в Приморском районе Мариуполя жители города предлагают украсить яркими огнями – такая инициатива была высказана на сайте электронных петиций к местной власти. Горожане предлагают преобразить металлическую конструкцию и сделать из нее яркий арт-объект.

«Просим подсветить телевизионную вышку тысячей мигающих лампочек! Так же, как светится Эйфелева башня в Париже или телебашня во Львове», – сказано в сообщении.

Автор петиции Александр Глушков считает, что наличие множества светильников привлечет туристов и телевышка станет еще одной мариупольской изюминкой. В настоящее время петицию поддержали 30 человек из 250 необходимых.

Напомним, в ноябре прошлого года в Мариуполе на пр. Мира была установлена светящаяся «Эйфелева башня» высотой 3,5 метра.

Соб. инф.