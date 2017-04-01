Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44





Зажги летом в Мариуполе!

Музыканты приглашают всех на драйвовый опен-эйр

Участники мариупольского музыкального фестиваля MRPL City 2017, который пройдет с 7 по 9 июля на Песчанке, записывают видеоприглашения и предлагают всем провести самые драйвовые дни лета на масштабном опен- эйре Азовского побережья в Мариуполе, передает MRPL.CITY.

Свои видео с приглашением на фестиваль уже записали «Бумбокс», Ivan Navi и The ВЙО. Каждый артист уверен, что событие пройдет отлично и посетители получат максимум удовольствия.

Напомним, в Мариуполе 24 апреля состоялось официальное открытие трех точек продажи печатных билетов на музыкальный фестиваль MRPL.CITY 2017, пополнилась и онлайн-база электронных билетов всех категорий.

«Для нас важно, чтобы человек мог выбрать тот вариант приобретения билета, который для него удобен», – поделился исполнительный продюсер концертного агентства FishCanFly Владимир Бригинец.

Стоимость билетов в двух

форматах (онлайн и бумажных) одинаковая и составляет:

Fan: 1 день – 100 грн;

Fan: 3 дня – 250 грн;

Vip: 1 день – 200 грн;

Vip: 3 дня – 500 грн.

Официальные пункты продаж будут расположены по адресам:

1. Театральная площадь;

2. ТРЦ «ПортCity» (вход со стороны супермаркета «Там Там»);

3. Площадь Победы.