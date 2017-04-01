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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44
Зажги летом в Мариуполе!
Музыканты приглашают всех на драйвовый опен-эйр
Участники мариупольского музыкального фестиваля MRPL City 2017, который пройдет с 7 по 9 июля на Песчанке, записывают видеоприглашения и предлагают всем провести самые драйвовые дни лета на масштабном опен-эйре Азовского побережья в Мариуполе, передает MRPL.CITY.
Свои видео с приглашением на фестиваль уже записали «Бумбокс», Ivan Navi и The ВЙО. Каждый артист уверен, что событие пройдет отлично и посетители получат максимум удовольствия.
Напомним, в Мариуполе 24 апреля состоялось официальное открытие трех точек продажи печатных билетов на музыкальный фестиваль MRPL.CITY 2017, пополнилась и онлайн-база электронных билетов всех категорий.
«Для нас важно, чтобы человек мог выбрать тот вариант приобретения билета, который для него удобен», – поделился исполнительный продюсер концертного агентства FishCanFly Владимир Бригинец.
Стоимость билетов в двух
форматах (онлайн и бумажных) одинаковая и составляет:
Fan: 1 день – 100 грн;
Fan: 3 дня – 250 грн;
Vip: 1 день – 200 грн;
Vip: 3 дня – 500 грн.
Официальные пункты продаж будут расположены по адресам:
1. Театральная площадь;
2. ТРЦ «ПортCity» (вход со стороны супермаркета «Там Там»);
3. Площадь Победы.
График работ киосков: с 24 апреля с 10:00 до 17:00, без перерыва и выходных.