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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Наши художники разрисуют Днепр муралами

В рамках фестиваля мариупольцы создадут несколько рисунков

Мариупольская команда художников и мастеров арт-студии «Четвертый путь» летом поедет в Днепр на Международный фестиваль муралов Mural Fest Dnipro, передает MRPL.CITY.

Как рассказал руководитель арт-студии Максим Светлов, команда художников посетит Днепр в два заезда.

«Нас пригласили на фестиваль Mural Fest Dnipro, куда впервые мы поедем в июне. Согласно условиям мероприятия, в Днепре создадут 12 рисунков. Планируется, что три из них напишем мы, еще один в стадии обсуждения. Так что, возможно, работы у нас будет больше. Итогом такой масштабной встречи художников из-за рубежа и Украины 21 июля в Днепре станет один общий мурал», – сказал Максим Светлов.

Предполагается, что результат совместного творчества мастеров стрит-арта будет занесен в Книгу рекордов Украины. Фестиваль Mural Fest Dnipro организован городским советом Днепра и департаментом стратегического развития и инвестиций.

Ориентировочно в нем примут участие более 15 лучших художников Одессы, Львова, Мариуполя, Киева и зарубежья.

Как сообщает в Facebook заместитель городского головы Днепра Яника Мерило, в рамках фестиваля художники украсят разнообразные объекты инфраструктуры города.

«Десятки серых стен днепровских зданий, объекты социального назначения с хорошим обзором, с активным трафиком движения, превратятся в мольберты для художников. Украсить дома обещают за пару месяцев – с 23 мая по 31 июля», – сказано в сообщении.

Как рассказал в интервью сайту zabeba.li куратор департамента стратегического развития и инвестиций горсовета Днепра Максим Кучугура, предварительно в городе уже отобрано 35 фасадов, более всего нуждающихся в реставрации. Привлечь к процессу выбора поверхностей для рисунков планируют и жителей.

«На фестиваль город выделил порядка 900 тыс. грн. Эти деньги запланированы на покупку красок, проживание участников, организацию подъемных механизмов. Определяется и размер гонораров для художников», – сообщил Максим Кучугура.

 

  


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