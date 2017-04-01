Сакура, кимоно, иероглифы, театр кабуки, аниме, суши – эти слова мы не раз слышали в своей жизни, но что мы знаем о культуре Страны восходящего солнца и чем она отличается от украинской? Ответить на эти вопросы попытались организаторы первого в Мариуполе фестиваля японской культуры Sakurafest, прошедшего в воскресенье в стенах краеведческого музея. Фестиваль стал ярким завершением выставки «По следам самураев», которая работала в музее с февраля этого года. Таким образом, Мариуполь присоединился к празднованию Года Японии в Украине.

Сила и мудрость

Инициатором фестиваля выступила общественная организация «Клуб любителей японской культуры» при поддержке департамента культурно-общественного развития Мариупольского горсовета и Мариупольского союза молодежи. Идея создания такого праздника пришла студентке ПГТУ Анастасии Харачибан. Ей удалось привлечь грантовые средства международного фонда ЮНИСЕФ, в итоге были и угощения для гостей фестиваля, и расходные материалы для различных мастер-классов.

В этот день мариупольцы смогли не только познакомиться с японскими обычаями, но и угоститься традиционными блюдами и даже научиться готовить настоящие японские роллы.

Кроме того, гостей фестиваля ждала тематическая фотозона, мастер-классы по оригами и канзаши (тканевые цветы), различные игры, а также выступление коллективов школы айкидо «Хэнсей», «Белый лотос» и региональной ассоциации боевых искусств и спорта Донецкой области. Юные воспитанники клубов продемонстрировали свои умения в боевых искусствах, особое впечатление произвели выступления драконов и самураев.

«Японские воины отличаются не только силой, но и мудростью. Мне было очень интересно увидеть в действии настоящих мастеров боевых искусств. Я тоже хотел бы научиться восточным единоборствам, сейчас занимаюсь в клубе бусидо», – поделился впечатлениями десятилетний Егор Федоринов.

Летом фестиваль получит свое продолжение

Все три этажа музея были украшены в стилистике фестиваля: на стенах – картины с японскими пейзажами, разноцветные оригами. Большой ажиотаж вызвали мастера по аквагриму, которые бесплатно раскрашивали лица всех желающих. «Взрослым мы рисовали веточки цветущей сакуры или драконов, а детям – героев любимых японских мультфильмов: мальчишкам – покемонов, а девочкам – кошечку из Hello Kitty», – рассказалавЂ‚художницавЂ‚Анна Торкаенко.

Самых юных гостей фестиваля ждала рыбалка – с помощью удочек с магнитами доставали из импровизированного озера пластмассовых рыб. Дети постарше учились пользоваться счетами «соробан» – с их помощью в Японии учатся считать. По мнению некоторых педагогов, они помогают намного быстрее освоить счетную грамоту в отличие от калькулятора.

На выставке можно было найти даже настоящих роботов, представленных детским клубом «Робоклуб».

По подсчетам организаторов Sakurafest посетили около 300 мариупольцев. Несмотря на дождливую погоду, в музей пришли любители японской культуры разных возрастов.

Общественная организация «Клуб любителей японской культуры» появилась в Мариуполе не так давно, и это их первый опыт в проведении подобных мероприятий. Активисты не планируют останавливаться и обещают следующий фестиваль сделать более масштабным.