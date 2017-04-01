Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43

Вместо банка – почта Как санкции против банков с российским капиталом отразились на мариупольских пенсионерах Напомним, что в марте этого года на украинские банки с российским капиталом были наложены санкции. Ограничить деятельность этих финансовых учреждений предложил Национальный банк Украины после скандала вокруг «Сбербанка России». После того как в российских СМИ появилась информация о том, что «Сбербанк» начал обслуживать в своих отделениях на территории РФ клиентов с паспортами непризнанных республик, реакция некоторых политиков и активистов не заставила себя долго ждать. «"Сбербанк России" должен прекратить свою работу в Украине!» – написал на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков. Активисты начали обливать краской отделения этого банка в разных городах Украины. 16 марта 2017 года Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, котороевЂ‚предусматривает «применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении пяти банков: «Сбербанка», «Проминвестбанка», «ВиЭс Банка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка». Все они работают с российским капиталом. СанкциивЂ‚ подразумевают годовой запрет на вывод капитала из Украины, то есть осуществление финансовых операций в пользу материнских банков. Единственный возможный вариант для вывода средств – продажа банка украинскому или иностранному инвестору. При этом российские банки смогут переводить деньги на счета украинских подразделений, то есть совершать докапитализацию. Второе условие – украинским государственным предприятиям, учреждениям и организациям запрещается размещать средства в этих банках. Но с этим согласны не все попавшие под санкции финучреждения. Многие мариупольцы получали пенсию в «Сбербанке России» и «Проминвестбанке». Естественно, они недовольны тем, что им приходится закрывать счета в одних банках и открывать в других. В редакцию поступают звонки от наших читателей. Например, пенсионерка Ангелина Анатольевна интересуется: закрывать ей счет в «Проминвесте» или все же повременить? И что делать, если она желает остаться клиентом этого банка? Банк может, а ПФУ не хочет Как нам стало известно, в местном отделении «Проминвестбанка» клиентов заверяют, что трудности временные: это украинский банк, ситуация разрешится (когда – не уточняют) и выплата пенсий будет налажена. «Мы продолжаем быть уполномоченными на выплату пенсий, Пенсионный фонд Украины не расторгал с нами договор. Кроме того, у нас достаточно средств на счетах, чтобы выполнять все обязательства, поэтому мы продолжаем работать в штатном порядке», – сообщили в пресс-службе «Проминвестбанка». По факту же пенсионеры, которые получали выплаты в банках с российским капиталом и не открыли счет в другом, в этом месяце получили деньги в почтовых отделениях. В том числе и клиенты «Проминвестбанка». В Пенсионном фонде заверяют, что ни о каком сотрудничестве с российскими банками речи не идет. «Согласно закону Пенсионный фонд не работает с банками, попавшими под санкции. Пенсионерам предложено открыть счета в любом из уполномоченных банков Украины», – сообщили в пресс-службе ПФУ. Заместитель начальника Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины города Мариуполя Светлана Пистелева пояснила: «С первого апреля органы Пенсионного фонда не перечисляют деньги в отделения банков с российским капиталом. Пенсионеры, которые до начала апреля не предоставили нам заявление о переведении пенсии на счет другого банка, получили ее в почтовом отделении по месту жительства. Если в этом месяце человек не пришел за пенсией в срок, то он получит деньги в следующем. Весь период выплат – с 4 по 25 число, но у каждого отделения свой график выдачи пенсий». Чтобы снова получать пенсию в банке, необязательно стоять в очередях под кабинетами управлений ПФУ. Заявление можно заполнить прямо в банке, в котором вы решите открыть пенсионный счет. После чего финучреждение само отправит ваше заявление в Пенсионный фонд. Как раньше уже не будет? Между тем банки с российским капиталом в Мариуполе продолжают работать в стандартном режиме: здесь можно совершить любую финансовую операцию, положить деньги на депозит, оформить кредит и так далее. Правда, не все финансовые учреждения смогли продолжить работу в прежнем темпе. Так, «Сбербанк» не смог справиться с давлением со стороны общественности и официально заявил, что добровольно уходит с украинского рынка: «События последнего месяца – введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны «Национального корпуса» – активизировали переговорный процесс с покупателем актива «Сбербанка» в Украине. В контексте этих обязательств 27 марта 2017 года «Сбербанк» объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму иностранных инвесторов». Руководство заверяет, что после продажи банк продолжит развитие на территории Украины и выполнит все обязательства перед клиентами. «Сбербанк» полностью снял ограничения на снятие средств со счетов клиентов (раньше они составляли 20 тысяч гривен). Сейчас ограничения остались только на валютные счета – тысяча долларов. Пенсионеры, которые получали выплаты в банках с российским капиталом и не открыли счет в другом, получили деньги в почтовых отделениях Татьяна Мацкова