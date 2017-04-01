Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43





Мариуполь заслуживает большего

Олег Ляшко уверен, что нужен особый подход в финансировании местных проектов развития

В ходе рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя Вадим Бойченко встретился с народным депутатом Украины Олегом Ляшко – обсуждали возможность дополнительного финансирования из бюджета страны проектов, направленных на развитие нашего города.

Вадим Бойченко поднял вопрос выделения средств для реконструкции двух мариупольских общежитий, это позволит обеспечить жильем около 150 семей: «Для Мариуполя, который принял десятки тысяч людей, вопрос жилья остается одним из приоритетных. Без помощи государства город не способен помочь людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах».

Кроме того, поднимался вопрос выделения средств на развитие муниципального транспорта, строительства второго ЦНАП и реконструкцию техлицея, оказание помощи пострадавшим в результате обстрела поселков Сартана и Талаковка.

«Меня не удовлетворяет то, как сейчас выделяются средства. На полумиллионный город надо больше. И этим вопросом я буду заниматься», – подытожил Олег Ляшко. Он также пообещал приехать в Мариуполь, чтобы лично посмотреть, как ведется реконструкция детского сада в поселке Волонтеровка, на которую нардеп добился выделения 12 млн грн из госбюджета, еще 7 млн добавил местный бюджет.

Соб. инф.