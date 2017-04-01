Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43

Садоводческие товарищества станут жилыми поселками? Фото Евгения Носенко: Тушите свет! На ремонт и обслуживание старой трансформаторной подстанции у садоводов товарищества «Виктория» нет средств, в любой момент люди могут остаться без электричества.



Дачники не в состоянии содержать инфраструктуру, городская власть готова пойти им навстречу Садоводческие товарищества переживают не лучшие времена: платежная дисциплина хромает, средств катастрофически не хватает. Концы с концами не свести Несколько товариществ уже обратились в муниципалитет с просьбой о ликвидации и хотят, чтобы город взял на себя содержание их инфраструктуры. «У нас 296 участков, около 40% из них не платят взносы, нет возможности обслуживать и содержать инженерные сети и дороги, – рассказывает член товарищества «Дружба», активист Павел Копылов. – Да и сумма взноса при стремительно растущих ценах и тарифах не покрывает потребностей, увеличить ее мы не можем, так как не удается собрать кворум для принятия соответствующего решения». Очень много участков в «Дружбе» – бесхозные, земля простаивает, зарастает бурьяном, становясь эпицентром антисанитарии, здесь селятся бездомные и приводят с собой собак. Навести порядок некому, сетуют садоводы. Головной болью для членов товарищества является отключение электричества за долги. Дело в том, что плательщиком выступает общество в целом, а не каждый его член в отдельности. И исправные плательщики, конечно же, хотят рассчитываться за услугу индивидуально, чтобы не зависеть от нерадивых соседей и не оставаться без света. Но без смены целевого назначения земли – с садоводства под жилую общественную застройку – это невозможно. Ко всем проблемам добавилась еще одна: возврат долгов. «На судебные тяжбы с десятью хозяевами-должниками нужно как минимум 32 тыс. грн, где найти такие деньги?» – сетуют члены товарищества. Садоводы уповают на помощь города. Мариуполю ведь нужна земля для участников АТО, и она есть в садовом товариществе. Взамен люди ожидают, что город возьмет на себя обслуживание и ремонт дорог и коммуникаций, наведет порядок в части благоустройства, а у бесхозной земли появятся новые владельцы. Вышеупомянутые проблемы во многом созвучны с трудностями, с которыми сталкиваются в товариществе «Виктория», около 90% членов которого – пенсионеры с весьма скромными доходами, содержать дороги и электросети им также не по силам. Злосчастная подстанция Наиболее болезненный вопрос – комплектная трансформаторная подстанция (КТП): оборудование уже старое, его обслуживание и ремонт – дорогостоящие, таких денег у дачников нет. Люди в любой момент рискуют остаться без света. «ДТЭК «Донецкоблэнерго» не хочет брать на свой баланс КТП, а мы не потянем такие расходы. У нас еще и две убитые дороги. Чтобы засыпать их шлаком, необходимо 24 тыс. грн, а где их взять? – сетует председатель «Виктории» Валентина Фтиц. – Мы подавали прошение, чтобы город взял нас, так сказать, под свое крыло, ведь мы находимся в черте Мариуполя, в Приморском районе.Некоторые семьи проживают на дачах, но лишь немногие оформили участки под жилую застройку, для людей это дорого. Я сама живу на даче около девяти лет, другого жилья у меня нет. На оформление документов в свое время ушло порядка 6 тыс. грн». Навстречу пожеланиям Руководство города пришло к выводу, что садоводческим товариществам, а их в Мариуполе более 20, имеет смысл придать статус городских поселков, исходя из часто повторяющихся обращений подобного характера. Почти на каждой сессии горсовета в течение последних десяти лет рассматриваются вопросы о приватизации земли внутри товариществ. «Мы хотим упростить жизнь нашим садоводам и дать им возможность строить не просто садовые домики, а жилые дома. если наша инициатива найдет поддержку, этот фактор следует учитывать при заказе градостроительной документации», – пояснил начальник управления земельных отношений Мариупольского горсовета Дмитрий Титов. К слову, в Мариуполе не более 1 – 2% участков садоводческих товариществ переведены в жилые. «Практически все садовые товарищества находятся в черте города, в отдельных случаях мы принимаем решения по поводу присвоения некоторым участкам почтовых адресов. К тому же садоводы остались один на один со своими проблемами. Люди в индивидуальном порядке обращаются к нам по вопросу присвоения адреса участкам, чтобы там зарегистрировать место жительства. Поэтому мы предлагаем все садовые товарищества включить в частный сектор и одним разом присвоить адреса», – сказал секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма на заседании депутатских комиссий. «Большинство депутатов поддержат такое предложение, так как садовых участков в чистом виде там нет – практически везде стоят дома», – отметил депутат Сергей Магера. Так и случилось: предложение местных чиновников поддержали и депутатский корпус, и представители КСН. В чем выгода? «Сейчас граждане вынуждены обращаться за сменой целевого назначения по каждому участку. Сначала они платят около полутора тысяч гривен за техническую документацию на приватизацию участка, потом – порядка 4 тыс. грн за смену целевого назначения с садоводства на жилье. В случае если все садоводческие товарищества станут жилым сектором, платить за приватизацию земли под садоводство и затем за смену целевого назначения не нужно, достаточно внести сумму за приватизацию жилого дома, равно как и для любого жителя частного сектора, на это уйдет около 1300 грн», – рассказывает Дмитрий Титов. Изменится и плата за землю: жилая общественная застройка обойдется дороже, чем сельхозугодья. «Сейчас налог на землю составляет около 40 грн в год, после повышения он не превысит 100 грн, пенсионеры же освобождены от уплаты земельного налога», – объясняет Дмитрий Титов. Смена целевого назначения позволит установить индивидуальные электросчетчики в каждом доме. Статус жилых поселков дает городу возможность уделять внимание инфраструктурным объектам – асфальтировать и ремонтировать дороги, пустить транспорт, строить и реставрировать инженерные сети, организовать работу амбулаторий и образовательных учреждений. Взамен Мариуполь получит в свое распоряжение свободные земли – порядка 50 участков для воинов АТО. Юлия Франжева