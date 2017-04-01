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Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43


Мариуполь пережил ливень без подтоплений

За сутки выпала практически месячная норма осадков

КаквЂ‚сообщиливЂ‚MRPL.CITY в службе движения и контроля Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления, несмотря на рекордное количество осадков, выпавших в Мариуполе за последние дни, коммунальный транспорт работает без перебоев. Подтоплений нет – все трамваи и троллейбусы вышли на линию.

По информации начальника аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александра Татая, ситуация со спуском сточных вод находится под постоянным мониторингом. Подтоплений в городе нет, промспуски и ливневки контролируются спасателями в течение трех суток.

«Были небольшие скопления воды в поселке Гавань, но мы вовремя среагировали. Сейчас можно точно сказать, что превентивные меры – расчистка ливневок и промспусков осенью – позволили избежать подтоплений», – говорит Александр Татай.

Он напомнил, что осенью 2016 года была выполнена расчистка участка тюбинга от станции Мариуполь-порт до ул. Львовской протяженностью около 700 м.

По информации Мариупольской метеообсерватории, по количеству осадков, обрушившихся на Мариуполь, за один день город выполнил практически месячный норматив.

«Только за 12 часов воскресенья (с 9:00 до 21:00) выпало 18,7 мм – это очень много. Кроме того, за ночь мы зафиксировали еще 12 мм осадков. Это критически опасные показатели», – пояснили синоптики.

Вчера дождь не прекращался весь день. Но по прогнозам синоптиков, со вторника 25 апреля ожидается ясная погода, без осадков, а со среды к нам придут теплые деньки.

Ирина Славина  


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