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Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43


Маленькая Европа на морском берегу

В нынешнем году Лазурный пляж возле железнодорожного вокзала в Мариуполе продолжит преображаться – авторы инициативы во главе с Андреем Алтуняном, как и год назад, вновь получили грант в рамках конкурса социальных проектов Группы Мет­инвест «Город – нашими руками».

В 2016-м группа энтузиастов самостоятельно разработала и установила кабинки для переодевания, лавочки с подставкой для ног, круговые скамейки вокруг деревьев и фигурные шезлонги. Эта идея нашла отклик среди горожан, некоторые даже стали называть этот участок пляжа «маленькой Европой». Хотя были и те, кому такая красота не по нраву – вандалы в нескольких местах повредили деревянную раздевалку. Андрей Алтунян сообщил, что этот фактор будет учтен и объекты на пляже теперь станут делать укрепленными. Активисты и в 2017 году выиграли грант в 100 тысяч гривен. Помимо установки дополнительного оборудования авторы проекта планируют реконструировать общественный туалет.

«Я люблю море, всегда жил рядом с ним. Раньше это было Каспийское, теперь Азовское, – говорит Андрей Алтунян. – Гости города никогда не остаются равнодушными к нашему морю и всегда увозят с собой положительные эмоции. Для мариупольцев же море – привычное дело, мы забываем, что у нас есть такой ценный ресурс».

Выбор именно этого участка пляжа активисты объясняют просто: этот уголок отдыха с прекрасным морем и песчаным пляжем пользуется популярностью не только у мариупольцев, но и у жителей близлежащих сел, которые в выходные дни приезжают на станцию железнодорожного вокзала.

Руководитель проекта отмечает, что в следующем году вместе с единомышленниками вновь примет участие в конкурсе «Город – нашими руками»: «В Мариуполе множество небольших парковых зон и мест для отдыха, которые требуют внимания».

Соб. инф.  


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