Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43

Центр для людей, а не для автомобилей Фото Евгения Носенко. Удобно и безопасно. Дорога возле драмтеатра становится пешеходной в праздничные дни – жители могут неспешно прогуляться по проспекту, а детвора покататься на роликах и велосипедах.



Кольцо вокруг драмтеатра может стать пешеходной зоной Управляющий делами Мари­упольского городского совета Александр Кочурин предложил создать в исторической части города пешеходную зону. Эту идею он впервые обсудил вместе с общественными активистами в минувшую пятницу. «Во всех крупных городах есть центральная площадь или улица, где сконцентрированы развлекательные заведения, кафе, торговля сувенирами и так далее. Обычно для создания такой зоны выбирается улица в историческом центре, чтобы вдоль нее располагались главные достопримечательности города», – объяснил Александр Кочурин. В Мариуполе порядка 190 исторических зданий. Большинство из них сконцентрировано в пешей доступности от драматического театра. По мнению управделами исполкома, Театральный сквер может стать главной зоной отдыха по примеру львовской площади Рынок или Краковской центральной площади. Чтобы включить максимальноевЂ‚количество достопримечательностей, пешеходная зона могла бы начинаться от ДОСААФ, проходить через театральное кольцо к водонапорной башне, где в скором времени появится смотровая площадка, и вести по улице Архитектора Нильсена в Городской сад. Это второй по популярности парк в городе. Протяженность маршрута небольшая – около двух километров, но для его создания потребуется порядка 200 миллионов гривен. Большая часть этих средств будет затрачена на реконструкцию исторических зданий, многие из которых сейчас в плачевном состоянии, а восемь безвозвратно потеряны для города. Главными достопримечательностями предложенного маршрута могут стать водонапорная башня, драмтеатр и фонтан возле него, шахматный клуб, дома со шпилями, Мариупольский колледж ПГТУ, художественная школа, стадион «Азовец», Городской сад и Дворец эстетического воспитания (бывший Дом пионеров). В перспективе к списку добавятся Свято-Покровский храм, бывший ликеро-водочный завод, здания «Азовинтэкс» и бывшего радиоузла, дом Нильсена и др. Александр Кочурин отметил, что на развитие инфраструктуры город выделяет 65 миллионов в год и в период с 2018 по 2021-й эта сумма составит 260 миллионов, которых хватит на реализацию проекта, главное – составить четкий план и расставить приоритеты. Участники дискуссии сошлись во мнении, что в первую очередь нужно восстановить символ нашего города – водонапорную башню, а также бывший радиоузел (иначе и его мы потеряем навсегда), а затем уже браться за реконструкцию дома Нильсена, домов со шпилями и ликеро-водочного завода. Начать с малого Александр Кочурин предложил для начала сделать пешеходными кольцо вокруг драмтеатра (оставив возможность проезда троллейбусов) и часть проспекта Мира до подземного перехода. Татьяна Мацкова