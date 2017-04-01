Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 25 апреля 2017 года, Вторник
Мариуполь connection
Улыбка счастья
Дети не мерзнут
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Суп в стаканах

Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43


Суп в стаканах

Мариуполец успешно развивает новый вид бизнеса

Кирилл Пузенко, несколько лет назад уехавший из Мариуполя в Киев, запатентовал новый вид фастфуда и с успехом продвигает бизнес в столице и Польше. В ближайших планах открытие точек продажи в Словакии, Норвегии и Франции, сообщает MRPL.CITY со ссылкой на Depo.ua.

Мысль о супе в съедобном стакане появилась у Кирилла еще три года назад, когда он искал в Киеве место, где можно было бы поесть горячего супа. Однако становиться в очередь с подносом, потом в кассу или искать свободный столик в кафе, заказывать и ждать ему не хотелось.

Кирилл Пузенко рассказал о своей идее знакомым, и судьба свела его с человеком, который внес первые деньги. И уже через месяц открылось кафе в центре Киева. Кирилл запатентовал идею, зарегистрировал торговую марку «Супкультура». Сейчас он и его бизнес-партнер – единственные в мире, кто продает суп в хлебном стакане.

В ассортименте их кафе около 12 видов крем-супов: из грибов, чечевицы, свеклы, тыквы, сырный, мексиканский из черной фасоли. Все блюда – вегетарианские, без мяса.

Сейчас Кирилл думает, как бы еще сделать съедобные крышечки на стакан, чтобы суп не остывал, и съедобные ложечки.

Открылось украинское кафе с супами и в Польше, где за четыре месяца стало модным местом встречи местной диаспоры. Завсегдатаем кафе с оригинальными супами является Андрей Дещица – посол Украины в Польше.

Соб. инф.  


Другие новости выпуска № 43 от 25 апреля 2017 года
  • Садоводческие товарищества станут жилыми поселками? /
  • Мариуполь заслуживает большего /
  • Вместо банка – почта /
  • Центр для людей, а не для автомобилей /
  • Маленькая Европа на морском берегу /
  • Мариуполь пережил ливень без подтоплений /
  • Суп в стаканах /
  • Sakurafest в Мариуполе /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Садоводческие товарищества станут жилыми поселками?
    Дачники не в состоянии содержать инфраструктуру, городская власть готова пойти им навстречу Подробнее...


    Осторожно: опасная зона!
    Как бороться с недостроенными и заброшенными зданиями Мариуполя Подробнее...


    Ломать не будут
    Жители мариупольских хрущевок могут надеяться только на ресурс своих домов – госпрограмм по их реконструкции нет Подробнее...


    Готовьте ваши денежки
    Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования