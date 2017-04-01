Вторник, 25 апреля 2017 года, № 43





Суп в стаканах

Мариуполец успешно развивает новый вид бизнеса

Кирилл Пузенко, несколько лет назад уехавший из Мариуполя в Киев, запатентовал новый вид фастфуда и с успехом продвигает бизнес в столице и Польше. В ближайших планах открытие точек продажи в Словакии, Норвегии и Франции, сообщает MRPL.CITY со ссылкой на Depo.ua.

Мысль о супе в съедобном стакане появилась у Кирилла еще три года назад, когда он искал в Киеве место, где можно было бы поесть горячего супа. Однако становиться в очередь с подносом, потом в кассу или искать свободный столик в кафе, заказывать и ждать ему не хотелось.

Кирилл Пузенко рассказал о своей идее знакомым, и судьба свела его с человеком, который внес первые деньги. И уже через месяц открылось кафе в центре Киева. Кирилл запатентовал идею, зарегистрировал торговую марку «Супкультура». Сейчас он и его бизнес-партнер – единственные в мире, кто продает суп в хлебном стакане.

В ассортименте их кафе около 12 видов крем-супов: из грибов, чечевицы, свеклы, тыквы, сырный, мексиканский из черной фасоли. Все блюда – вегетарианские, без мяса.

Сейчас Кирилл думает, как бы еще сделать съедобные крышечки на стакан, чтобы суп не остывал, и съедобные ложечки.

Открылось украинское кафе с супами и в Польше, где за четыре месяца стало модным местом встречи местной диаспоры. Завсегдатаем кафе с оригинальными супами является Андрей Дещица – посол Украины в Польше.

Соб. инф.