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Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42


Ниже аренда – дешевле питание детей

Почему льготы по аренде для коммунальных комбинатов школьного питания вызвали неоднозначную реакцию?

Депутаты Мариупольского горсовета поддержали проект решения о том, чтобы установить арендную плату в размере 1 грн в год коммунальным предприятиям школьного питания «Восток» и «Питание» за использование нежилых помещений.

На заседаниях депутатских комиссий представители общественности пытались возразить, дескать, нарушается Хозяйственный кодекс Украины и закон о защите рыночной конкуренции. Коммунальные предприятия получат льготные условия, за счет чего снижается себестоимость их продукции и повышаются шансы выиграть тендер в системе электронных закупок ProZorro, считает Петр Андрющенко.

Представители городской власти возразили: если стоимость детского питания уменьшится за счет снижения аренды, это большой плюс, и заподозрили общественников в лоббировании интересов одного из частных предприятий.

Дискуссия имела продолжение. На заседании координационного совета первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко заверил, что два коммунальных и два частных предприятия находятся в равных условиях, то есть работают по единым договорам с единой компенсацией коммунальных услуг, которую они расходуют на приготовление пищи, и с едиными ставками по аренде.

Во время сессии Мариупольского горсовета депутат Максим Бородин потребовал, чтобы льготные условия аренды для частных предприятий были прописаны в техзадании при объявлении тендера.

Его поддержал однопартиец Роман Амелякин: «Это должно быть зафиксировано, от слов можно легко отказаться».

«Меня удивляет, что коллеги пытаются саботировать решение, которое влияет на стоимость детского питания. Вы хотите ее поднять? Я категорически против принятия решений по стоимости, которые идут вразрез с интересами родителей, детей, и не думаю, что зал вас поддержит. Было сказано: все, кто победит в тендере, независимо от формы собственности, будут пользоваться льготой», – подчеркнул депутат Сергей Магера.

Начальник тендерного управления Михаил Ивченко подтвердил, что в техзадании невозможно прописать льготу по аренде, но она предоставляется всем предприятиям, которые участвуют в тендерах и работают в школах. Чтобы ею воспользоваться, нужно подать соответствующее заявление в местные органы власти, окончательное решение по данному вопросу будет приниматься на сессии Мариупольского горсовета.

Юлия Франжева  


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