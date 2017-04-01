Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42





Два часа в один конец

Транспортные трудности: надуманная или реальная проблема?

Жители Приморского и Левобережного районов уже неоднократно обращались к городской власти с жалобами на плохое транспортное сообщение между этими районами.

«РаботникивЂ‚мариупольского торгового порта, проживающие на Левобережье, испытывают большие трудности, добираясь на работу и обратно, – говорит депутат горсовета Владислав Мирошниченко. – Например, поездка с Восточного в Приморский район в часы пик занимает около двух часов. На единственном маршруте №157, соединяющем эти части города, осуществляет пассажирские перевозки лишь один предприниматель, который к тому же не имеет достаточного количества исправных единиц техники. Необходимо рассмотреть возможность добавления маршрутов, в том числе за счет пересмотра действующих муниципальных».

По словам директора департамента транспорта и связи мари­упольского горсовета Василия Клата, последнее фвремя наблюдается снижение количества частных перевозчиков. «Обсуждаются вопросы возможности получения инвестиций для закупки необходимого городу количества единиц коммунального транспорта, в том числе и для обеспечения Приморского района, – отметил Василий Клат. – Тот транспорт, который уже есть, перенаправить на другие маршруты невозможно, его и так еле хватает, чтобы обеспечить существующие направления. Переброска пары автобусов с одного маршрута на другой проблемы не решит».

В доставке людей к рабочим местам могут помочь градообразующие предприятия, в том числе и морской торговый порт, выделив ведомственные автобусы, считают в департаменте транспорта.

Мэр Мариуполя на будущее городской транспортной логистики смотрит более оптимистично.

«Разработана четкая стратегия, дорожная карта развития муниципального транспорта, – подчеркивает Вадим Бойченко. – Мы будем работать над восстановлением исторических маршрутов, это 12-й и 13-й. 15-й маршрут, соединяющий микрорайон Восточный с 23-м, уже обеспечен достаточным количеством единиц техники. Не будут обделены транспортом и жители отдаленных районов, таких как Черемушки. Однако хочу еще раз напомнить, что на развитие транспортнойвЂ‚инфраструктуры требуется колоссальное количество средств. Транспорту достаточно долгое время не уделялось должного внимания, техника и инженерные системы пришли в аварийное состояние».

Несмотря на наличие четкой стратегии и надежды на потенциальные инвестиции, быстро и легко справиться с транспортными трудностями не выйдет. «Необходимо время, но у нас все получится – будет и электротранспорт, и автобусы», – уверяет глава муниципалитета.

Татьяна Собецкая