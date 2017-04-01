Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42

Интриги с надеждой Новый председатель. Сергей Томиленко пообещал держать курс на развитие и омоложение журналистского союза.



Старый добрый Национальный союз журналистов Украины в минувший четверг в Киеве избрал нового главу. Вопреки привычной практике заранее подготовленной повестки дня и единодушно поддерживаемого кандидата, в этот раз в зале, все же традиционно попахивающем нафталином, были и крики «ганьба», и обвинения в подковерных играх, и неожиданно острые вопросы шести кандидатам на пост главы НСЖУ! Ганьба замалчиванию Подобный накал страстей был ожидаем, ведь съезд спилки в Киеве еще задолго до его проведения оброс интригами: председатели областных организаций перешептывались о принципиальном решении, вели переговоры и держали в секрете вплоть до дня голосования фамилии кандидатов. В итоге при озвучивании претендентов далеко не все члены делегаций были согласны со своим председателем: так, под крики «ганьба» и «он нагло врет» проходило выдвижение кандидата от Волынской организации НСЖУ. Накануне в СМИ появились неоднозначные публикации о сложной гейской доле и.о. председателя НСЖУ Сергея Томиленко и о его связях с российскими НСЖУ, ряд областных союзов в пух и прах раскритиковал предложенный проект устава, но в итоге признали работу НСЖУ удовлетворительной большинством голосов (за – 145 из 220 присутствовавших в зале делегатов). Любопытно, что при этом делегаты, например, Донецкой областной организации НСЖУ с представителями Мариуполя голосовали «за», а ее председатель Николай Токарский, выступивший с резким докладом накануне голосования, – «против». «При Томиленко спилку начали раздирать споры и раздоры, мы оказались вовлечены в скандал с пресс-картами, которые должны были выдаваться бесплатно согласно полученному международному гранту, а не за 200 грн. Период правления Олега Наливайко оцениваю положительно, Сергея Томиленко – неудовлетворительно, и огромный минус – за подготовку устава», – ­отметил Токарский. По-современному пока не выходит Демократичны были фактически все 12 часов работы конференции, и недочеты НСЖУ были видны тут же невооруженным глазом. Олег Наливайко, возглавлявший НСЖУ с 2012 по 2014 год, выступил с отчетом и собирался было сопроводить свой доклад по-­современному,вЂ‚презентацией – но с визуализацией не срослось, и свои слайды он... озвучил. И Олег Наливайко, и Сергей Томиленко подтрунивали сами над собой и говорили, что вновь и вновь произносят годами повторяющиеся на съездах НСЖУ мантры о защите прав журналистов и обеспечении безопасности, о необходимости привлечения молодежи в ряды союза и обновлении системы работы, о реформе коммунальных СМИ и важности процесса разгосударствления. Приписываемую в заслуги Сергея Томиленко договоренность с «Укрпочтой» о поэтапном повышении тарифа на доставку периодических изданий коллеги-журналисты в кулуарах таковой не признали – фактически НСЖУ удалось добиться отсрочки, но рост цены вдвое никто не отменял, а потому финансовое бремя на печатные СМИ ляжет нешуточное. Что же касается финансов и состава рядов, то война внесла свои коррективы, и вместо 20 тыс. членов НСЖУ на сегодняшний день насчитывает 18 тыс. 832 человека, причем средний возраст в союзе – лет под 55-60. Система предоставления льгот и освобождения ветеранов от взносов сказывается – ежегодные платежи вносит только 7 тыс. членов НСЖУ. Тем не менее, как отметил глава ревизионной комиссии Иосиф Бурчо (которого делегаты никак не хотели переизбирать и настоятельно звали на очередной срок, но он дал все же самоотвод), за пять минувших лет НСЖУ получил 18 млн грн доходов. «Расходы будут расти, но тенденции массового пополнения рядов НСЖУ нет, и это связано с принципиальными требованиями к кандидатам в спилку», – считает Бурчо и отмечает, что меньше всего вступают в Киевское, Николаевское, Полтавское отделения НСЖУ. В два тура Из шести выдвинутых кандидатов на пост главы НСЖУ целых три – от многочисленной Киевской организации НСЖУ. Неожиданно седьмым кандидатом был выдвинут Олег Наливайко – как компромиссный и наименее спорный претендент, но бывший глава дал самоотвод. Кандидатам дали по 15 минут на презентацию своих предвыборных обещаний и ответы на вопросы. А вот вопросы делегаты задавали, как комментировали на задних рядах коллеги из НСЖУ западных регионов Украины, некорректные – черная пиар-компания и борьба областных союзов за своего кандидата шла в открытом формате. Были упреки кандидатам и в непатриотичности, и в игнорировании ветеранов НСЖУ, и в работе с прежним режимомвЂ‚ивЂ‚необъективности. В итоге состоялось два тура тайного голосования: в первом больше всего голосов набрали Сергей ТомиленковЂ‚ивЂ‚АлександрвЂ‚Бухтатый,вЂ‚сотрудниквЂ‚Администрации Президента, во втором туре перевес голосов получил Сергей Томиленко. Новоизбранный глава союза не поддержал настроения Львовской организации НСЖУ и практику навешивания ярлыков на русскоговорящих и медиа, отметил, что организация нуждается в новых подходах и нужно думать об альтернативе монополисту – «Укрпочте». Также Томиленко уверен, что в условиях российской агрессии к Украине надо думать не о зарубежных поездках журналистов, авЂ‚овЂ‚поддержке военных корреспондентов, обеспечении их безопасности и защите, освобождении пленных коллег. И пообещал, что сложит, конечно же, полномочия главы Черкасского НСЖУ, где он избирался три срока подряд. Остается лишь надеяться, что нынешний съезд, полный интриг и неожиданностей, принесет и обоснованную надежду на перемены в НСЖУ, который во многом отстает от современных медиатенденций. Претенденты на кресло Киевский областной союз выдвинул сразу трех кандидатов на пост главы: Валерия Бебика, Александра Бухтатого и Виктора Чамару. Кроме того, Волынский союз предлагал избрать председателем НСЖУ Сергея Омельчука, а Харьковский выдвинул Сергея Томиленко. Глеба Головченко предложил кандидатом Николай Токарский, глава Донецкой организации НСЖУ. Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины: «Союз будет оставаться авторитетным и независимым. Он не будет управляться из Администрации Президента или других органов, каждая ячейка и каждый член союза будет чувствовать себя частью единой команды». Елена Калайтан