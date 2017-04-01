Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42

Усилить социальный вектор Фото Евгения Носенко. Заслуженная награда. Мэр Вадим Бойченко поздравил стронгмена Александра Лашина с присвоением статуса почетного гражданина города Мариуполя и вручил регалии.



На пленарном заседании XVII сессии Мариупольского горсовета VII созыва депутаты рассмотрели более сотни вопросов, в том числе земельные и об оказании материальной помощи. Перед рассмотрением повестки городской голова Мариуполя Вадим Бойченко выполнил приятную миссию – вручил заслуженные награды мариупольцам. Так, волонтер Лилия Болбат получила Крест Ивана Мазепы, который был ей присвоен указом Президента Украины за активную гражданскую позицию и помощь военным, а стронгмен Александр Лашин – регалии почетного гражданина Мариуполя за высокие достижения в спорте. «Я горжусь тем, что в Мариуполе есть люди с активной позицией, которые прославляют наш город», – подчеркнул мэр. Список почетных граждан Мариуполя пополнился: это звание присвоили известному пловцу, заслуженному мастеру спорта Украины, паралимпийцу, рекордсмену Европы и мира общественному активисту Даниилу Чуфарову. Оптимизация и сокращение Решением сессии одобрено создание департамента социальной защиты населения. До конца нынешнего года в него вольются районные УСЗН, в результате произойдет оптимизация штатов, отметил управляющий делами исполкома Александр Кочурин. Депутаты дали добро на оптимизацию штатной численности исполнительных органов горсовета. Как отмечали ранее представители городской власти, до конца года планируется сокращение на уровне 20%. Во время обсуждения вопроса член исполкома Дмитрий Забавин отметил, что в 2016 году городские райадминистрации обошлись казне в сумму около 20 млн грн, и выразил опасения, что с учетом премирования в 2017-м бюджетные расходы возрастут. В результате он предложил оптимизировать штат райадминистраций с учетом того, что часть их функций передана в ЦНАП и другие структуры. «Такая программа есть, и она реализовывалась весь 2016 год», – ответил городской голова Мариуполя. Сейчас основной пласт работы райадминистраций, в каждой из которых по 49 штатных единиц, – жилищно-коммунальные вопросы, на них приходится около 70% обращений от населения. Дружим городами Депутаты утвердили соглашение между городами Переяслав- Хмельницкий и Мариуполь, что позволит активно сотрудничать, а также развивать деловые и дружественные отношения. Решением сессии для Донецкого государственного университета управления и Донецкого юридического института МВД назначена минимальная арендная ставка – 1 грн в год. Проректор юридического вуза Денис Нестеров поблагодарил депутатов за поддержку и отметил, что принятое решение позволяет проводить научную и образовательную деятельность в родной для них Донецкой области. «Добро пожаловать в мари­упольскую семью», – приветствовал Вадим Бойченко. Еще безопаснее В учреждениях образования усилят меры безопасности. Согласно внесенным в программу «Безопасный город 2016 – 2017» изменениям, школы и детсады оборудуют системой срочного вызова и охранной сигнализацией с выводом на пульт централизованного наблюдения полиции охраны, а также камерами видео­наблюдения, подключенными к единому сервисному аналитическому центру ГУ НП в Донецкой области. Вдове почетного гражданина Мариуполя Аркадия Проценко решением сессии была предоставлена 100% льгота на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, депутаты проголосовали за выделение материальной помощи, в первую очередь речь идет о детях и критически больных людях, которым конкретная сумма может спасти жизнь. Также более 1,5 млн грн направят из горбюджета на приобретение жилья семьям погибших правоохранителей – полковника СБУ Александра Хараберюша и сотрудника ГСЧС Сергея Горбаня. Что касается передачи меткомбинатом «Азовсталь» в городскую коммунальную собственность целостного имущественного комплекса детского оздоровительного центра «Орленок» с целью последующего перевода его в госсобственность для расселения военных, то этот вопрос сняли с повестки дня, его рассмотрят на одной из последующих сессий. Хочешь землю – соблюдай правила По традиции большинство вопросов на пленарном заседании – земельные. Сейчас ведется активная борьба с незаконными киосками, магазинами, где продают подакцизную продукцию без необходимых разрешений. О своем отношении к «наливайкам» рассказал городской голова на пресс-конференции, состоявшейся после сессии. Вадим Бойченко считает, что спиртные напитки на разлив следует продавать только в кафе и ресторанах, то есть в закрытых помещениях. Подобный законопроект разработан и подан на рассмотрение Верховной Рады. Уполномочен заявить С заявлением от имени коллег по партии выступил руководитель депутатской фракции «Оппозиционного блока» Андрей Федай: «Инициативы отменить празднование 1 и 9 Мая, 8 Марта, как и другие заявления и действия, направлены не на сохранение, а на стирание исторической памяти наших граждан. «Оппозиционный блок» требует прекратить блокады и провокации, которые создают угрозу раскола страны». Единые стандарты Особое внимание депутаты уделяют внешнему виду МАФов, под которые арендуется земля, – они должны соответствовать утвержденному архетипу. Юлия Франжева