Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42





На слуху: значимые события недели

Суд в Гааге вынес первое решение по иску Украины

Международный суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины против России. Суд обязал власти РФ обеспечить жителей Крыма возможностью получать образование на украинском языке, а крымских татар – правом на представление своих интересов. Президент Петр Порошенко назвал промежуточное решение Гаагского суда по иску Украины против России многообещающим.

Розенко раскритиковал главу миссии МВФ в Украине

Комментируя статью ван Родена на тему реформирования пенсионной системы, Розенко заявил, что глава миссии не понимает украинских реалий, и назвал это «ужасным непрофессионализмом». «После слов «эксперта», что «основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен», пропало всякое желание читать...» в€’ заявил вице-премьер.

В Черном море затонул сухогруз

Грузовое судно «Герои Арсенала» утром 19 апреля подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого оно исчезло с радаров. Сухогруз потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченской переправы. На борту находилось 12 членов экипажа. Спасатели обнаружили тела трех погибших моряков. Один член экипажа, гражданин Украины, был спасен. Судьба остальных пока неизвестна.

Кабмин утвердил кандидатуру начальника мариупольского порта

Информация об этом содержится в распоряжении правительства от 19 апреля. Напомним, Александр Олейник является действующим начальником Мариупольского морского торгового порта. В 2016 году он подал свою кандидатуру на участие в конкурсе на эту же должность. Номинационный комитет при Минэкономразвития и торговли выбрал Олейника из шести кандидатов.

Украину накрыл апрельский снегопад