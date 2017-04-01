Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 21 апреля 2017 года, Пятница
Корабли в нашей гавани
Усилить социальный вектор
Ломать не будут
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / На слуху: значимые события недели

Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42


На слуху: значимые события недели

Суд в Гааге вынес первое решение по иску Украины

Международный суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины против России. Суд обязал власти РФ обеспечить жителей Крыма возможностью получать образование на украинском языке, а крымских татар – правом на представление своих интересов. Президент Петр Порошенко назвал промежуточное решение Гаагского суда по иску Украины против России многообещающим.

Розенко раскритиковал главу миссии МВФ в Украине

Комментируя статью ван Родена на тему реформирования пенсионной системы, Розенко заявил, что глава миссии не понимает украинских реалий, и назвал это «ужасным непрофессионализмом». «После слов «эксперта», что «основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен», пропало всякое желание читать...» в€’ заявил вице-премьер.

В Черном море затонул сухогруз

Грузовое судно «Герои Арсенала» утром 19 апреля подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого оно исчезло с радаров. Сухогруз потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченской переправы. На борту находилось 12 членов экипажа. Спасатели обнаружили тела трех погибших моряков. Один член экипажа, гражданин Украины, был спасен. Судьба остальных пока неизвестна.

Кабмин утвердил кандидатуру начальника мариупольского порта

Информация об этом содержится в распоряжении правительства от 19 апреля. Напомним, Александр Олейник является действующим начальником Мариупольского морского торгового порта. В 2016 году он подал свою кандидатуру на участие в конкурсе на эту же должность. Номинационный комитет при Минэкономразвития и торговли выбрал Олейника из шести кандидатов.

Украину накрыл апрельский снегопад

В ночь на 19 апреля во многих областях Украины прошел сильный снегопад. Снег накрыл Харьков, Днепр, Запорожье, Львов и другие города. Люди в соцсетях активно выкладывают фото и видео снежных сугробов и заносов на дорогах, которые весьма непривычны для второй половины апреля в Украине. Непогода не обошла и Мариуполь: из-за шторма в городе аварийно отключились около трех десятков подстанций.

  


Другие новости выпуска № 42 от 22 апреля 2017 года
  • Осторожно: опасная зона! /
  • Интриги с надеждой /
  • Усилить социальный вектор /
  • «Люди ни в чем не виноваты» /
  • Кладбища приведены в порядок /
  • Дети не мерзнут /
  • Два часа в один конец /
  • Ниже аренда – дешевле питание детей /
  • Логистика между поколениями /
  • Работа плюс стабильность /
  • Корабли в нашей гавани /
  • Заложники залога /
  • Индустриальные пустыни Украины / Блог Татьяны Собецкой
  • Ильичевцы-радиолюбители проведут выставку /
  • И физик, и лирик: жизнь в единстве / Публично о личном с Николаем Пожогиным
  • На слуху: значимые события недели /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Осторожно: опасная зона!
    Как бороться с недостроенными и заброшенными зданиями Мариуполя Подробнее...


    Ломать не будут
    Жители мариупольских хрущевок могут надеяться только на ресурс своих домов – госпрограмм по их реконструкции нет Подробнее...


    Готовьте ваши денежки
    Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования