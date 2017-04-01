Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42





Кладбища приведены в порядок

Заниматься подготовкой к поминальным дням – уборкой, покраской, спилом сухостоя на городских кладбищах, а также обсыпкой грунтовых дорог шлаком – коммунальщики начали еще с марта. Всего в Мариуполе и его окрестностях 16 кладбищ общей площадью 238,46 га. Из них на сегодня действуют только три: Старо-Крымское, Новотроицкое и кладбище вблизи поселка Виноградного.

Централизованное водоснабжение есть только на Кировском, Старо-Крымском (в его старой части) и Новотроицком кладбищах, остальные обеспечиваются специальными емкостями с технической водой. Так, для новой части Старо-Крымского кладбища в этом году закупили шесть емкостей для воды и столько же новых биотуалетов.

Еще одна забота комбината коммунальных предприятий – поддержание в порядке братских могил. Одна из них недавно пострадала от рук вандалов: неизвестные разрисовали краской могилу советских воинов на Успеновском кладбище, но на следующий день ее полностью восстановили.

«Мариупольавтодор» отремонтировал подъезды к нескольким мариупольским кладбищам. «Мы закончили ямочный ремонт от улицы Таганрогской до Новотроицкого кладбища и подъезд с улицы 1 Мая, а также подъезды к Мирненскому, Каменскому кладбищам. Был произведен латочный ремонт дороги от ТРЦ «ПортCity» до Старо-Крымского кладбища», – рассказал заместитель директора «Мариупольавтодора» Альберт Соколов.

Перед поминальными днями полицейские планируют проверить все мариупольские кладбища на наличие взрывчатки. После этого патрульные группы полиции возьмут под контроль самые крупные из них. Об этом сообщил глава Мариупольской полиции Николай Побойный.

Татьяна Мацкова