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Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42


«Люди ни в чем не виноваты»

Все больше мариупольцев обращаются к народному депутату за материальной помощью

На очередном личном приеме народный депутат Украины Сергей Матвиенков рассмотрел около 35 персональных и коллективных обращений. Он с радостью отметил, что среди них есть интересные инициативы.

«Одна из них – от коллектива Дома внешкольной работы Кальмиусского района. Педагоги вместе с ребятами предлагают ко Дню памяти и Дню Победы провести совместное благоустройство мемориалов и памятных мест, в разные годы открытых в Мариуполе. К сожалению, многие из них находятся действительно не в лучшем состоянии и требуют где реставрации, где ремонта, а где элементарного наведения порядка. Инициативу молодежи поддержал без колебаний», – сказал Сергей Матвиенков и выразил надежду, что эта работа скоро начнется.

Большинство же обращений по-прежнему касалось выделения материальной помощи.

«Кому-то необходимы средства на лечение. Кто-то остался без копейки, похоронив близкого человека. Другим отказало в помощи родное предприятие, которому был отдан не один десяток лет. И практически в каждом случае видишь неловкость и слезы в глазах. А ведь эти люди ни в чем не виноваты, – подчеркнул народный депутат. – Разве их вина, что в нашей стране 60% населения официально живет за чертой бедности? И даже там, где государство взяло на себя обязательства помогать наиболее незащищенным, на деле этого не происходит. В бюджете нет средств».

Соб.инф.  


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