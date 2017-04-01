Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42





Дети не мерзнут

Фото Евгения Носенко: Без тепла и горячей воды никак. Чтобы детворе в саду было комфортно, нужно позаботиться о соблюдении температурного режима.





…уверяют чиновники. Родители малышей думают по-другому

В Мариуполе резко похолодало. В детских садах и школах температура снизилась на несколько градусов, и многие родители обеспокоены, не будут ли их чада мерзнуть и болеть. В отличие от некоторых других городов, где на время неожиданно наступивших холодов садики просто закрывают, у нас выходят из сложной ситуации другими путями.

Как рассказала директор департамента образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская, в дошкольных и учебных учреждениях ежедневно проводят мониторинг температуры воздуха, определяют процент посещаемости и заболеваемости. На уровень заболеваемости снижение температуры в помещениях повлияло незначительно: на этой неделе число заболевших детей возросло менее чем на 1%.

В большинстве детских садов соблюдается температурный режим в допустимых пределах – 18-19 градусов, в школах – 17-19 градусов, отмечает главный специалист департамента образования Ирина Куркина. В некоторых детских садах, правда, на днях была зафиксирована температура воздуха 9-10 градусов, что значительно ниже нормы. В таких случаях для обогрева используют электроотопительные приборы, детей из «холодных» групп (угловых или расположенных на северной стороне здания) переводят в более теплые. Там, где нет бойлеров, воду греют в кухне в кастрюлях и электрочайниках. Никто не мерзнет, умывают малышей только теплой водой, уверяют руководители департамента образования.

«После отключения горячей воды поступило распоряжение из департамента использовать все средства для отопления и нагрева воды, – подтверждает слова чиновников заведующая детским дошкольным учреждением №125 Оксана Шурдова. – В нашем детском саду работает пять бойлеров. Кроме того, установлены пластиковые окна, что помогает сохранять тепло в помещении».

В отличие от чиновников от образования, у родителей дошкольников другое мнение. Так, представители родительского комитета детсада №130 даже пришли на минувшую сессию горсовета, чтобы лично передать городской власти свои жалобы на нарушение температурного режима. Чиновники заверили, что с горячей водой детские учреждения уж точно будут – после установки электронагревательных приборов.

Согревающая физкультминутка

Если температура опускается ниже нормы в школе, то администрация может сократить продолжительность уроков до 30-35 минут, а в младших классах проводят физкультминутки и подвижные игры.

Татьяна Собецкая