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Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42


Логистика между поколениями

Молодежь научила: пенсионеры присоединились к акции #MRPLconnection

В конце марта на сайте электронных петиций Президента Украины появилось обращение мариупольской молодежи с призывом наладить с нашим городом транспортное сообщение. На сегодняшний день оно набрало более 1400 голосов. Ребята стараются привлечь к голосованию как можно больше жителей Мариуполя и всей страны, а совсем недавно они решили совместить два полезных дела в одном мероприятии – в территориальном центре социального обслуживания Центрального района научить представителей старшего поколения навыкам работы с компьютером и тем самым дать возможность присоединиться к акции #MRPLconnection.

«Мы хотим наладить логистику – связь между поколениями. Потому что, так или иначе, нашим бабушкам и дедушкам довольно сложно освоить Интернет самостоятельно, а сегодня без него никуда. Ну и конечно, они смогут заполнить вместе с нами петицию, нам важен каждый голос», – говорит активист, представитель молодежной организации «Заходи» Вадим Макаренко.

Чтобы реализовать свой план, активисты основательно подготовились, принесли в терцентр несколько лэптопов. С их помощью молодежь наглядно объяснила представителям более опытного поколения, что такое браузер, как обращаться с Интернетом, как пользоваться Skype. «В этот заезд подобрались очень активные мариупольцы, многие из них немало путешествуют – они обязательно поддержат эту акцию. Конечно, нам нужно развивать сообщение с городом, особенно железнодорожное. То, что делает молодежь, – это очень правильно», – считает заведующая территориальным центром социального обслуживания Центрального района Ольга Черепенина.

Молодые не сомневаются в успехе #MRPLconnection и заражают своей уверенностью своих «учеников».

Напомним, чтобы петиция попала на рассмотрение Президенту Украины, она должна набрать 25 тысяч голосов, так что «Ильичевец. Город» в свою очередь предлагает всем читателям поддержать акцию #MRPLconnection. Осталось всего 70 дней.

Владимир Щербаков  


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