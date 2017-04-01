Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42

Работа плюс стабильность Метинвест поддержал своих работников, решивших покинуть неподконтрольные территории и начать жизнь заново уже здесь Почти месяц назад Группа Метинвест объявила о потере контроля над всеми предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Украины. Данному событию предшествовала торговая блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которую устроили радикально настроенные украинские активисты, а также непрекращающиеся боевые действия в зоне АТО. Незамедлительная помощь Руководство компании выразило огромную обеспокоенность судьбой работников своих предприятий, которые остались на временно неподконтрольной территории. «Люди больше всех пострадали во всей этой истории. Они потеряли работу, потеряли средства к существованию. На самом деле потерю этих предприятий к концу лета почувствует вся Украина. Но эти люди почувствовали ее с самого первого дня», – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков. Компания сделала все возможное, чтобы помочь тем своим сотрудникам, которые приняли непростое и ответственное решение перебраться с неподконтрольных территорий в свободную Украину. Причем содействие было оказано всем желающим незамедлительно – первым делом в Мариуполе был открыт специализированный центр по трудоустройству сотрудников из оккупированных районов. Людям предложили равноценную работу на предприятиях Группы Метинвест, которые расположены в Кривом Роге, Запорожье и, конечно, Мариуполе. Не было сил оставаться в хаосе Пока на такой радикальный шаг, как смена места жительства, отважились сравнительно немногие – около 500 человек, но, скорее всего, с каждым днем количество желающих перебраться к нам будет неуклонно расти – по мере того, как ситуация на предприятиях, контроль над которыми утрачен, будет стремительно ухудшаться. «Как только стало ясно, что предприятия захватывают, я стал подыскивать работу на подконтрольной территории, в Мариуполе. Тогда же была организована специальная горячая линия, о которой сообщили всем сотрудникам. Это было сделано официально, любой желающий мог оставить информацию о себе, своей специальности, после чего ему начали подыскивать новую работу на предприятиях Мет­инвеста на подконтрольной территории. Среди моих знакомых на эту линию обратилось около 20 человек, и, насколько я знаю, всем перезвонили и предложили какие-то варианты. Однако на переезд решились не все. Оставшиеся все еще надеются, что предприятия продолжат работу», – рассказывает Семен Петренко, ныне инженер-ильичевец (имена и фамилии героев изменены в целях безопасности – в ОРДЛО у них остались родственники). «Большое спасибо Группе Мет­инвест, я получил огромную поддержку не только в трудоустройстве, причем практически на равноценную должность, но и в поиске жилья», – говорит инженер-ремонтник меткомбината имени Ильича Сергей Минаев. «Каждый должен принимать решение о переезде сам, но у меня больше не было сил оставаться в том хаосе и беспределе, и я решил попытать счастья в Мариуполе. Спасибо Группе Метинвест за помощь, все обещания, которые нам давали, выполнили», – делится бригадир шихтового двора меткомбината имени Ильича Андрей Молочный. Куда обращаться Центр по трудоустройству работников предприятий Группы Метинвест с неподконтрольных территорий находится по адресу: Мариуполь, пр. Нахимова, 116-а. Звонки по телефону +38 (044)-251-83-03. Владимир Щербаков