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Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42


Корабли в нашей гавани

Фото Евгения Носенко: Больше чем сталь. Искреннее уважение к труду и заслугам азовстальцев обрело форму в новом монументальном сооружении.

Возле меткомбината «Азовсталь» появилась уникальная инсталляция в честь металлургов

Совсем недавно во дворе заводоуправления металлургического комбината «Азовсталь» появилась новая инсталляция, которая посвящена профессионализму металлургов предприятия и в очередной раз подчеркивает, насколько непростым и важным делом занимаются его работники.

Металлическая конструкция представляет собой металлургический ковш, из него выливается металл, на волнах которого – корабль.

Несмотря на невероятно сложный период в жизни страны и комбината, продукт труда металлургов и сегодня востребован на мировом и украинском рынках, в высокотехнологичных производствах и не только. Миллионы тонн металлопродукции комбината «Азовсталь» ежегодно находят применение в совершенно уникальных проектах: азовстальский лист успешно использовался при строительстве танкеров-асфальтовозов T. ESRA и Т. AILIN, не обошлось без продукции «Азовстали» и в космической программе «Энергия – Буран». Прокат для шлюзов Панамского канала и механизмов MOSE – проекта по спасению Венеции от затопления – также изготовлен на «Азовстали». Сотни и тысячи сложнейших инженерных проектов в самых разных уголках земного шара были успешно реализованы исключительно благодаря высококачественной продукции Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Перечислять достижения металлургов можно очень долго, и как благодарность за их непростой труд и подтверждение их высочайшей компетенции в деле сталеварения в городе появился новый монумент.

«Смотреть, как льется металл, можно бесконечно… Думаю, что коллеги хорошо меня поймут. Азовстальский металл – это уникальный сплав опыта, профессионализма, мудрости и изобретательности нашего коллектива. И именно нашим металлургам и нашей уникальной продукции посвящена новая инсталляция, которая появилась во дворе управления комбината «Азовсталь». Это не просто красиво, но еще и глубоко символично», – отметил генеральный директор металлургического предприятия Энвер Цкитишвили.

Кроме того, новая инсталляция говорит еще и о том, что металлурги не просто суровые производственники – им совершенно не чуждо чувство прекрасного. Кстати, вес всей конструкции порядка 400 кг, а высота – 3,5 м.

Стоит добавить, что немногим раньше оригинальная инсталляция появилась у ильичевцев – к 120-летию меткомбината имени Ильича перед заводоуправлением предприятия установлен конвертерный ковш, из которого льется раскаленная сталь. Высота конструкции около 2 метров, а вес порядка 600 килограммов. Идея инсталляции принадлежала генеральному директору предприятия Юрию Зинченко.

Энвер Цкитишвили, генеральный директор меткомбината «Азовсталь»:

«Азовстальский металл – это уникальный сплав опыта, профессионализма, мудрости и изобретательности нашего коллектива. И именно нашим металлургам и нашей уникальной продукции посвящена новая инсталляция. Это не просто красиво, но еще и глубоко символично».

Соб. инф.  


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