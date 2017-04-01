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Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42


Заложники залога

Жители азовмашевских общежитий взывают о помощи

На сессии Мариупольского горсовета с обращением выступили жильцы азовмашевских общежитий (ул. Покрышкина, 9,11,13 и ул. Карпинского, 84). Они просят городскую власть помочь в отстаивании своих интересов в суде. Жители настаивают на том, чтобы их дома перешли от Мариупольского завода тяжелого машиностроения в городскую коммунальную собственность, и отказываются платить за коммуналку «Азовмашу», потому что эти средства зависают на арестованных счетах предприятия. В итоге в домах периодически отключают электричество, кроме того, здания могут остаться без

газа, а кредиторы грозят выселением. Сложность состоит в том, что общежития находятся в залоговом имуществе.

По рекомендации городской власти был создан кооператив, но его руководство не заключает прямые договоры на поставку услуг, ссылаясь на то, что «Азовмаш» не передает техдокументацию и ордера, являющиеся основанием для проживания людей. Коммунальные долги растут, ситуация зашла в тупик.

«Если собственник отказывается передать общежития в коммунальную собственность, они могут быть отобраны по решению суда, соответствующий иск может подать администрация города. По закону общежития не могут быть предметом залога. Мы просим принять их в городскую коммунальную собственность», – заявила представитель общественной организации «Воля» и председатель кооператива Татьяна Кацюба.

«Город обратился к банкам-кредиторам, чтобы они отказались от части залогового имущества, то есть от вышеуказанных общежитий, в пользу города и их можно было забрать в коммунальную собственность, но банки не согласны», – сообщил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.

«Это сложный вопрос, и его нужно решать сообща», – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он поручил юридическому департаменту помочь жителям оформить обращение в суд и отстаивать их права в законном порядке. 

«Я проведу переговоры с прокуратурой и руководством области, мы достигнем компромисса и от городской власти обратимся в суд, для того чтобы справедливость восторжествовала», – ­пообещал мэр.

Юлия Франжева  


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