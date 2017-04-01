Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42

Блог Татьяны Собецкой



Индустриальные пустыни Украины

Американский Детройт – единственный из современных городов, который продает свои развалины Голливуду в качестве фона для съемок фантастических фильмов и криминальных детективов. Не многие знают, что в нашей стране, кроме всемирно известной Припяти, тоже есть города-призраки. Сегодня они стали местом для модных увлечений экстремалов – так называемых урбантуризма, сталкинга, руферства и диггерства. А еще, если уж эти территории нельзя возродить, можно, как в США, предлагать апокалиптические пейзажи опустевших городов кинематографистам…

В Припять, покинутую жителями после Чернобыльской катастрофы, съезжаются фотографы со всего мира. По свидетельству ученых, из-за радиоактивного заражения этот некогда процветающий город и прилегающая к нему территория будут опасны для проживания на протяжении еще 20 тысяч лет.

Неподалеку от Кропивницкого в начале восьмидесятых годов прошлого столетия начали производить сахарный песок. Сегодня о тех «сладких» временах напоминают лишь полуразрушенные кварталы города с говорящим названием Цукроваров, которое уже давно стерто с географических карт.

Городка с космическим наименованием Орбита уже не существует. Вернее, о том, что он был, свидетельствуют остатки его домов, расположенных на окраине села Рацево в Черкасской области. Орбита, где планировали построить гидроэлектростанцию и АЭС, прекратила существование (как и многие индустриальные объекты и промышленные городки) с перестройкой и развалом СССР.

Среди степей Днепропетровщины затерялся бывший шахтерский городок Степное. Когда-то здесь была одна из крупнейших в регионе шахт по добыче железной руды. Жителям пришлось покинуть уютный городок в начале двухтысячных, когда запасы этого полезного ископаемого истощились. О том, что жизнь здесь бурлила, напоминают лишь пустые здания жилых домов, магазинов, детских садов и кинотеатров, которые, кажется, только и ждут, когда сюда снова вернутся люди.