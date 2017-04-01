Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 21 апреля 2017 года, Пятница
Ломать не будут
Реинтеграция или консервация?
Корабли в нашей гавани
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Индустриальные пустыни Украины

Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42

Блог Татьяны Собецкой

Индустриальные пустыни Украины

Американский Детройт – единственный из современных городов, который продает свои развалины Голливуду в качестве фона для съемок фантастических фильмов и криминальных детективов. Не многие знают, что в нашей стране, кроме всемирно известной Припяти, тоже есть города-призраки. Сегодня они стали местом для модных увлечений экстремалов – так называемых урбантуризма, сталкинга, руферства и диггерства. А еще, если уж эти территории нельзя возродить, можно, как в США, предлагать апокалиптические пейзажи опустевших городов кинематографистам…

В Припять, покинутую жителями после Чернобыльской катастрофы, съезжаются фотографы со всего мира. По свидетельству ученых, из-за радиоактивного заражения этот некогда процветающий город и прилегающая к нему территория будут опасны для проживания на протяжении еще 20 тысяч лет.

Неподалеку от Кропивницкого в начале восьмидесятых годов прошлого столетия начали производить сахарный песок. Сегодня о тех «сладких» временах напоминают лишь полуразрушенные кварталы города с говорящим названием Цукроваров, которое уже давно стерто с географических карт.

Городка с космическим наименованием Орбита уже не существует. Вернее, о том, что он был, свидетельствуют остатки его домов,  расположенных на окраине села Рацево в Черкасской области. Орбита, где планировали построить гидроэлектростанцию и АЭС, прекратила существование (как и многие индустриальные объекты и промышленные городки) с перестройкой и развалом СССР.

Среди степей Днепропетровщины затерялся бывший шахтерский городок Степное. Когда-то здесь была одна из крупнейших в регионе шахт по добыче железной руды. Жителям пришлось покинуть уютный городок в начале двухтысячных, когда запасы этого  полезного ископаемого истощились. О том, что жизнь здесь бурлила, напоминают лишь пустые здания жилых домов, магазинов, детских садов и кинотеатров, которые, кажется, только и ждут, когда сюда снова вернутся люди.

На мой взгляд, такие города-призраки должны существовать. Хотя бы как предупреждение-напоминание о том, к чему может привести безответственность и бездумное разбазаривание ресурсов и ценностей, которыми так богата наша страна…

  


Другие новости выпуска № 42 от 22 апреля 2017 года
  • Осторожно: опасная зона! /
  • Интриги с надеждой /
  • Усилить социальный вектор /
  • «Люди ни в чем не виноваты» /
  • Кладбища приведены в порядок /
  • Дети не мерзнут /
  • Два часа в один конец /
  • Ниже аренда – дешевле питание детей /
  • Логистика между поколениями /
  • Работа плюс стабильность /
  • Корабли в нашей гавани /
  • Заложники залога /
  • Индустриальные пустыни Украины / Блог Татьяны Собецкой
  • Ильичевцы-радиолюбители проведут выставку /
  • И физик, и лирик: жизнь в единстве / Публично о личном с Николаем Пожогиным
  • На слуху: значимые события недели /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Осторожно: опасная зона!
    Как бороться с недостроенными и заброшенными зданиями Мариуполя Подробнее...


    Ломать не будут
    Жители мариупольских хрущевок могут надеяться только на ресурс своих домов – госпрограмм по их реконструкции нет Подробнее...


    Готовьте ваши денежки
    Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования