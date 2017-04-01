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Суббота, 22 апреля 2017 года, № 42


Ильичевцы-радиолюбители проведут выставку

Выставка радиолюбительских достижений и творчества клуба радиолюбителей меткомбината имени Ильича состоится 29 апреля.

Для участия приглашаются все радиолюбители, в первую очередь ильичевцы, жители Мариуполя и близлежащих городов Донецкой, Запорожской и других областей Украины.

Председатель радиоклуба Николай Долгополов назвал следующие разделы выставки: радиоизмерительные приборы и приспособления, радиоприемные устройства; КВ, УКВ трансиверы и радиостанции для любительской связи; антенны; достижения радиолюбителей: дипломы, QSL-карточки и т.п.; устройства на базе микроконтроллеров; бытовая электроника; восстановленные ретроконструкции (довоенных и военных приемников и радиостанций); конструкции  юных радиолюбителей.

Конкурсные проекты должны сопровождаться документацией с описанием принципа работы устройства, его техническими данными и схемами. Работы-победители в каждом разделе награждаются призами и дипломами. Занявшие второе и третье места – грамотами. Участникам, представившим работы с оригинальными техническими решениями, будут присвоены соответствующие разряды по радиоконструированию.

Выставка будет проходить в субботу 29 апреля с 9:00 до 13:00 по адресу: ул. Радина, 4 (центр социальной защиты «Забота»).

Спонсоры выставки: совет ветеранов меткомбината имени Ильича, центр «Забота» и общественная организация воинов-интернационалистов «Долг».

  


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