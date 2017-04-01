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Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41
Тепло, еще теплее: горячее водоснабжение восстановят
Когда возобновится подача горячей воды? И возобновится ли вообще? Этот вопрос волнует многих мариупольцев. Во время вчерашней пресс-конференции городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, отвечая на вопросы журналистов, пообещал, что в Мариуполе таки возобновится горячее водоснабжение. «Я твердо заявляю: Мариуполь будет с горячей водой. На данный момент нет элементарных схем подачи горячей воды и тепла, нет карты, по которой можно было бы определить, где требуется восстановление горячего водоснабжения, а где можно отказаться, какой выбор сделать – в пользу централизованного водоснабжения или бойлера. Все потому, что этими вопросами никто никогда не занимался. Не проводилась оценка, сколько бойлеров установлено в каждом конкретном доме», – пояснил мэр.
Городская власть решила исправить это упущение – создана рабочая группа с привлечением иностранных специалистов, которая должна предложить оптимальное решение проблемы. «Я уверен, что нам нужно восстанавливать систему обратного водоснабжения, но следует определиться, где это эффективно, а где – нет. С началом отопительного сезона у нас должна возобновиться подача горячей воды, которая будет продолжена в весенне-летний период», – сказал Вадим Бойченко. Переход на бойлеры увеличивает потребление электроэнергии, и электросети очень часто не выдерживают такой нагрузки. По словам городского головы, местной власти удалось наладить диалог с ДТЭК «Донецкоблэнерго» по части инвестиций в замену электрооборудования.
Соб. инф.