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Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41


Тепло, еще теплее: горячее водоснабжение восстановят

Когда возобновится подача го­рячей воды? И возобновится ли вообще? Этот вопрос волнует мно­гих мариупольцев. Во время вчерашней пресс-кон­ференции городской голова Ма­риуполя Вадим Бойченко, отвечая на вопросы журналистов, пообе­щал, что в Мариуполе таки возоб­новится горячее водоснабжение. «Я твердо заявляю: Мариуполь будет с горячей водой. На дан­ный момент нет элементарных схем подачи горячей воды и теп­ла, нет карты, по которой можно было бы определить, где требует­ся восстановление горячего водо­снабжения, а где можно отказать­ся, какой выбор сделать – в пользу централизованного водоснабже­ния или бойлера. Все потому, что этими вопросами никто никог­да не занимался. Не проводилась оценка, сколько бойлеров уста­новлено в каждом конкретном доме», – пояснил мэр.

Городская власть решила испра­вить это упущение – создана рабо­чая группа с привлечением ино­странных специалистов, которая должна предложить оптимальное решение проблемы. «Я уверен, что нам нужно восста­навливать систему обратного водо­снабжения, но следует определить­ся, где это эффективно, а где – нет. С началом отопительного сезона у нас должна возобновиться по­дача горячей воды, которая будет продолжена в весенне-летний пе­риод», – сказал Вадим Бойченко. Переход на бойлеры увеличи­вает потребление электроэнер­гии, и электросети очень часто не выдерживают такой нагрузки. По словам городского головы, мест­ной власти удалось наладить диа­лог с ДТЭК «Донецкоблэнерго» по части инвестиций в замену элек­трооборудования.

Соб. инф.  


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