Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41





Депутаты меняют комиссии

Большинство фракции «Силы людей» теперь сосредоточено в одной из них

Двое из пяти депутатов фракции «Силы людей» Мариупольского горсовета перешли в постоянную комиссию по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии, которую возглавляет их однопартиец Максим Бородин. Александр Полеопуло покинул комиссию по вопросам промышленности, транспорта и связи, а Роман Амелякин – по вопросам строительства, архитектуры и землепользования.

«Переход членов какой-либо фракции в одну комиссию не противоречит ни Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине», ни регламенту Мариупольского городского совета VII созыва или Положению о постоянных комиссиях, – пояснила начальник управления «Секретариат совета» горсовета Юлия Стамбулжи. – Депутат имеет право входить в одну любую комиссию, независимо от партийной и политической принадлежности. Количественный состав постоянных комиссий не ограничен».

Председатель комиссии по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии и глава фракции «Силы людей» Максим Бородин пояснил, почему возникла необходимость в переходе депутатов в возглавляемую им комиссию: «В последнее время не удавалось собрать кворум – это как минимум четверо из семи депутатов. На заседания нашей комиссии приходит два-три человека, остальные, ссылаясь на занятость, не являются. На мой взгляд, они попросту саботируют работу. В итоге мы не можем составлять протоколы заседаний и полноценно работать. Поэтому депутаты от нашей фракции подали заявления о переходе в комиссию, которую я возглавляю. При расширении ее состава до девяти человек для кворума нам достаточно будет собрать пять депутатов».

Соб. инф.