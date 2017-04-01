Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41





В социальное общежитие наконец въедут переселенцы

В Мариуполе на ул. Якова Гугеля, 14 завершается реконструкция второго корпуса Мариупольского городского социального общежития. Работы проводятся в рамках проекта «Наращивание потенциала громады Мариуполя для поддержки внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате конфликта», который реализуется совместно с Представительством ЕС в Украине.

Чтобы заселить в реконструированный корпус внутренне перемещенных лиц и обеспечить его функционирование, на сессии горсовета были внесены изменения в положение о коммунальном учреждении «Мариупольское городское социальное общежитие» – утверждены правила заселения и порядок предоставления жилья переселенцам.

По словам директора Мариупольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Мариупольского городского совета Надежды Астаниной, второй корпус предназначен для переселенцев, которые проживают в Мариуполе и состоят на социальном квартирном учете, среди них одинокие женщины с детьми, семьи, у которых разрушено жилье, граждане преклонного возраста, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи.

Ранее социальное общежитие состояло из одного корпуса (пер. Киевский, 10-а), в котором имели право проживать дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки в возрасте от 18 до 23 лет.

Юлия Франжева