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Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41


Спешите купить

В городе открылись официальные точки продажи билетов на летний фестиваль

Предстоящий летний музыкальный фестиваль MRPL City 2017 будоражит воображение жителей Мариуполя и всей Украины. Организаторы мероприятия подписали контракт с каждым музыкантом, который значится в афише феста, что фактически стопроцентно гарантирует их участие в музыкальном действе. Электронные билеты, которые продаются на сайте концертного агентства FishCanFly, организатора масштабного мероприятия, приобрели жители Запорожья, Харькова, Киева и др. При этом, по словам исполнительного продюсера агентства Владимира Бригинца, многие люди продолжают обращаться к ним с вопросом, можно ли приобрести бумажный билет на фестиваль. «Мы услышали каждого и даем ответ: можно!» – говорит Владимир. Специально для этого в Мариуполе установлены три киоска по продаже билетов на MRPL City 2017.

Официальные точки продажи находятся по адресам: Театральная площадь, ТРЦ «ПортCity» (вход со стороны супермаркета «Там Там»), площадь Победы.

Соб. инф.  


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