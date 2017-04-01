

Ломать не будут

Жители мариупольских хрущевок могут надеяться только на ресурс своих домов – госпрограмм по их реконструкции нет Подробнее...



Готовьте ваши денежки

Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...



Медицина станет условно бесплатной

Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...



Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017

Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...



Клевое дело

С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Подробнее...