Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41





В каждую больницу и детсад – горячую воду

Прежде чем устанавливать бойлеры, необходимо проверить, выдержат ли такую нагрузку электросети

На минувшей сессии городского совета член исполкома Дмитрий Забавин призвал власть уделить повышенное внимание состоянию внутригородских электросетей. Это стало особенно актуально, когда перед городом остро встала проблема обеспечения горячей водой. Поскольку централизованной ее подачи ранее, чем наступит очередной отопительный сезон, ждать не приходится, желательно уже сейчас искать альтернативные пути нагрева воды.

«Одним из оптимальных способов решения вопроса является установка водонагревательных приборов, – отметил Дмитрий Забавин. – В связи с этим возникла необходимость проведения аудита внутренних электросетей в многоквартирных домах и объектах коммунальной собственности».

Забавин предложил разработать комплексную программу альтернативного горячего водоснабжения, изучив опыт других городов и стран. «Следует составить перечень объектов, которые нуждаются в обеспечении горячей водой в первую очередь, и определиться с суммой средств, необходимых для проведения ревизии электросетей, установки и содержания приборов», – подчеркнул общественный активист.

По свидетельству заместителя городского головы Михаила Когута, работа в этом направлении частично уже ведется. Что касается электроэнергетической системы Мариуполя, вопрос о ее реконструкции решается совместно с энергетическими компаниями, областным ДТЭК и энергопотребляющими предприятиями. Кроме того, уже создана группа, которая проводит мониторинг социально значимых объектов – больниц, детских садов, школ. Составлен перечень учреждений, нуждающихся в установке бойлеров.

По информации директора департамента образования Светланы Добровольской, водонагревателей нет только в 13 детских садах Мариуполя. Для того чтобы обеспечить бойлерами все дошкольные учреждения, требуется 1 млн 773 тыс. грн. В школах проблема отсутствия горячей воды ощущается не так болезненно, но водонагреватели планируют постепенно устанавливать и в средних учебных заведениях.

Депутат горсовета Владимир Жигиль предложил включить в перечень объектов, нуждающихся в установке бойлеров, и учреждения здравоохранения.

Для аудита сетей объектов коммунальной собственности городской голова Вадим Бойченко пообещал создать рабочую группу, в которую войдут специалисты-электрики, представители коммунальных служб и общественности. Планируется ли инспекция внутренних электросетей домов мариупольцев, мэр не уточнил.

Татьяна Собецкая