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Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41


Нелегальные МАФы: сопротивляться до последнего

Фото автора: Яблоку негде упасть. Нагромождение МАФов, коробок, самодельных прилавков и раскладных столов создает массу неудобств для местных жителей.

Победить гидру незаконных киосков и выносной торговли не так просто

Закроешь в одном месте, как овощная палатка или стол придорожных «деликатесов» появляется в другом. К борьбе с нелегальным малым бизнесом подключились и жители. Но ругаться с торговцами бесполезно: многие из них не боятся ни рейдов, ни штрафов. А большинство предпринимателей еще при прошлой власти умудрились получить в аренду землю на «красной линии» и прямо посреди пешеходных дорог. Некоторые даже сумели узаконить наскоро построенные МАФы. «Радующие» глаз разнообразием форм, цветов и материалов, нелепые конструкции заполонили главные улицы нашего города.

Одной из таких «горячих» точек стихийной торговли и разветвленной сети незаконной «МАФии» стал перекресток проспекта Металлургов и улицы Блажевича. Нелегальные конструкции заняли каждый свободный уголок. На этом небольшом пятачке прочно обосновались больше 20 таких киосков, хотя согласно утвержденной комплексной схеме не должно быть ни одного.

Местным жителям приходится буквально продираться сквозь обилие самодельных торговых прилавков. Овощи, мясо, рыба, зелень, специи – о товарном соседстве и понятии «санитарные нормы» здесь говорить не приходится. Но не это самое страшное для местных жителей. «Я живу на улице Блажевича по соседству со всеми этими киосками и прилавками. Столько мусора, сколько они после себя оставляют, просто сложно представить. А после работы продавщицы еще и выливают ведра, которые служат им на протяжении дня туалетом, прямо под наши окна. Летом открыть форточку невозможно», – возмущена мариупольчанка Людмила Прищепа.

Предприниматели сдаваться не собираются и свои права на нелегальные строения отстаивают в суде. Но и это еще не все. Некоторые, не получив желаемых мест в соответствии с комплексной схемой, продолжают ставить свои палатки где им вздумается, как, например, владелец «овощного бизнеса» напротив главпочтамта. В то же время его сестра, председатель общественной организации «Сила предпринимателей» Мария Бубнова активно участвовала в разработке комплексной схемы и определении мест для торговцев. При этом после завершения конкурса для предпринимателей Мария Бубнова решила в судебном порядке отменить положение и вернуть старую систему выделения мест под МАФы, основанную на принципе «кто первый встал, того и тапки». По словам начальника управления регулирования земельных отношений Дмитрия Титова, система без комплексной схемы и положения о конкурсе имела большую коррупционную составляющую, поскольку предприниматель мог выкупить все 250 мест, а потом перепродавать их другим. Интересно, что отношение общественной активистки к конкурсу резко поменялось, когда ее брат-предприниматель не получил в свое распоряжение все места, на которые рассчитывал.

Только по закону

Городские власти отступать не собираются. Сейчас в судебном порядке рассматриваются четыре дела против незаконных МАФов, очередь за остальными.

Татьяна Мацкова  


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