Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41

Ломать не будут По финансовым причинам. Уже много лет в Мариуполе не могут завершить возведение нескольких современных многоэтажек, что уж говорить о модернизации сотен хрущевок из прошлого века.



Жители мариупольских хрущевок могут надеяться только на ресурс своих домов – госпрограмм по их реконструкции нет В 2015 году в Украине началась декоммунизация, после которой большинство улиц и площадей сменили свои названия, связанные с эпохой СССР. Но осталось еще кое-что, с чем не справиться никакой декоммунизации. Речь идет о сталинках и хрущевках. И если квартиры в первых считаются жильем добротным и надежным, а срок службы таких домов составляет от 125 до 150 лет, то вторые строились как жилье временное и были рассчитаны на 25-30 лет эксплуатации. Этот срок постоянно продлевался, и сколько еще выдержат хрущевки, устаревшие физически и морально, никто не может сказать. Больше не значит лучше После того как в 1953 году к власти в СССР пришел Никита Хрущев, началась эра массового строительства. Страна, пережившая ужасы войны, очень нуждалась в дешевом жилье, а потому многоэтажные дома возводили тысячами. Тогда тесные, без архитектурных излишеств многоэтажки впервые дали шанс простым людям получить отдельное собственное жилье, а поскольку процесс начался во времена правления Хрущева, народ сразу окрестил новостройки хрущевками. Впрочем, очень скоро название трансформировалось в менее привлекательное – хрущобы (созвучно с трущобами), которое очень хорошо отражало истинную сущность новостроек. хрущевки в основном возводились как временное жилье, но нет ничего более постоянного, чем временное, гласит житейская мудрость. Большинство из построенных более полувека назад домов дожили до сегодняшнего дня, и решать проблемы отслуживших свой срок многоэтажек приходится уже нынешней украинской власти. А власть не торопится принимать в связи с этим какие-либо фундаментальные решения. Программы реконструкции нет Сегодня в украинских городах насчитывается более четырех миллионов квадратных метров устаревшего жилья. По данным Министерства регионального развития, в домах типа хрущевки живет каждый четвертый украинец, а более 72 млн квадратных метров жилья в стране нуждается как минимум в ремонте. В Мариуполе пятиэтажные дома, построенные в середине ХХ века, составляют около 45% жилищного фонда и 60% всей жилой площади города, примерно пятая часть всех горожан живет в многоэтажках, которым требуется модернизация. Еще в 2010 году Геннадий Гуржи, будучи на тот момент главным архитектором Мариуполя, сообщал, что в городе планируется масштабная реконструкция хрущевок. При этом Мариуполь должен был стать одним из первых украинских городов, где планировалось опробовать программу реконструкции пятиэтажек без выселения жителей. По плану, который, скажем прямо, сегодня кажется чем-то из области фантастики, рядом с фундаментом пятиэтажек ­хотели вкапывать несущие металлические конструкции, на них бы достраивалисьвЂ‚дополнительные верхние этажи без нагрузки на основной фундамент. Снаружи дома обещали покрыть современными отделочными материалами, которые бы не только скрыли конструкции и обновили внешний вид зданий, но и существенно повысили их энергоэффективность. Однако с того момента уже миновало несколько лет, а состояние хрущевок лучше не стало. «Я лично видел как минимум два различных плана по модернизации домов типа хрущевки. Один из них был связан с переселением жителей, другой как раз подразумевал наращивание количества этажей без необходимости отселения жителей проблемных домов. Однако оба этих варианта требуют громадных финансовых вливаний. На сегодняшний день ни у страны, ни тем более у города таких средств нет. А потому говорить о какой-то программе реконструкции всех старых домов, которые были построены в середине ХХ века, нельзя, – отмечает начальник департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Игорь Бабек. – Вы посмотрите на недостроенные многоэтажки, расположенные напротив парка Лепорского, – готовый микрорайон, однако из-за недостатка финансирования и отсутствия инвестиций он уже не один год находится в зависшем состоянии, и конца этому строительству не видно. Что уж говорить о модернизации хрущевок, которая требует не меньших, а то и больших затрат, при этом нужно еще и переселять людей. Все это выглядит просто фантастически». Однако, по словам Игоря Бабека, это совсем не означает, что жители мариупольских пятиэтажек остались один на один со своими проблемами. Капитальные ремонты жилищного фонда ведутся, а на сессии горсовета в мае должна быть принята программа по ремонту и усилению несущих конструкций старых жилых домов. Так что в ближайшие годы сносить хрущевки в Мариуполе не будут уж точно. Дыра в законе Кстати, аналогичная ситуация по старым домам и в других городах. Так, еще в 2013 году в соседнем Бердянске анонсировали программу восстановления старого жилищного фонда. Тогда власти города заявили, что хрущевки там не будут сносить, а подвергнут их процедуре санации: проведут комплекс работ по реконструкции и модернизации здания. На все про все предусматривался бюджет в 70 миллионов гривен, но, как обычно, обещаниями все и закончилось. В Минрегионе ситуацию комментируют следующим образом: «Сегодня нужна новая законодательная база, более гибкая и совершенная, ее разработкой на данный момент занимается специальный институт. Мы предпринимали попытки отселения людей для проведения реконструкции хрущевок, однако столкнулись с непониманием жителей – многие предпочитают жить в развалинах, но в центре, нежели в благополучной новостройке на окраине. Потому довести дело до конца так и не удалось. И это лишь малая толика всех проблем, связанных с несовершенным законодательством», – рассказал заместитель начальника управления жилищной политики Минрегиона Андрей Заря. Лучше синица в руках Часть мариупольцев, которые проживают в хрущевках, считает, что их дома еще вполне пригодны для жизни. Такой ответ, например, мы получили от пенсионерок на проспекте Нахимова. А кто-то устал сражаться с коммунальщиками, добиваясь, чтобы в доме провели капитальный ремонт. «Какой бы ни была наша квартира в хрущевке, но она приватизированная, своя. Потому я даже не представляю, как будет выглядеть предполагаемое переселение.вЂ‚Предусматривает ли оно получение людьми равноценных квартир или придется доплачивать? В данном процессе столько нюансов, и я очень сомневаюсь, что нашим властям удастся организовать его толково и безболезненно, чтобы все остались довольны. Тем не менее у меня подрастает дочь, и ради ее будущего я бы однозначно согласился на переселение, даже на край географии. Ведь состояние панельных пятиэтажек крайне плачевное. Так что уж лучше жить на окраине, чем в один прекрасный момент обнаружить руины дома и остаться вообще ни с чем», – считает мари­уполец Владимир. Ну а пока реальность такова, что в ближайшие годы ни в целом в Украине, ни тем более в Мариуполе проблема хрущевок не разрешится. Остается надеяться, что за время, оставшееся у домов старой постройки, чиновники все-таки смогут найти способ, с помощью которого эти многоэтажки наконец полу­чат новую жизнь, либо проживающих там людей переселят в новое, безопасное жилье. Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко