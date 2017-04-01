Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41

Квартиры для переселенцев: поможет ли государство? Проблему с жильем нужно решать В Верховной Раде Украины приступили к разработке законопроекта, который поможет строить и ремонтировать жилье для переселенцев на средства, поступающие в госбюджет от предприятий на неподконтрольных территориях. Налоги с неподконтрольных территорий – на жилье переселенцам Инициатором законопроекта стал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. «Хочу обратить внимание на проблемы наших граждан, которые лишились родного дома, ютятся по съемным углам и социальные проблемы которых, к сожалению, наше государство не решает, – обратился Ляшко к народным депутатам ВР. – В прошлом, 2016 году Донецк заплатил в государственный бюджет Украины полтора миллиарда гривен. В первом квартале 2017-го Донецк внес в госбюджет страны 240 миллионов гривен. В то же время, например, 80 миллионов идет на то, чтобы в Краматорске построить бассейн. Я – за бассейн, но в первую очередь я за миллионы украинцев, за то, чтобы государство помогло им снять жилье. В Мариуполе как минимум десять недостроенных домов, на которые не выделяется финансирование». Нардеп предлагает принять законопроект о том, чтобы все до копейки средства, которые платят Донетчина и Луганщина, шли на обустройство жилья для переселенцев, на ремонт дорог, детских садов и школ. Не временное, а постоянное По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, на сегодняшний день в Мариуполе зарегистрировано 106 тысяч временных переселенцев, из которых порядка 60 тысяч постоянно проживают в городе. Большинство из них живет на съемных квартирах, 5-10% – в общежитиях. Остро нуждаются в жилье около трех тысяч человек. «Жилье для переселенцев остается одной из ключевых проблем, – отметила Ксения Сухо­ва. – Что касается обеспечения рабочими местами, то в целом дела обстоят неплохо. В Мари­уполь приезжают не только пенсионеры, но и много квалифицированных специалистов – учителей, врачей, кадровых военных. Конечно, нам хотелось бы обеспечить их постоянным жильем, и мы обязаны это сделать. Не общежитием, а именно квартирами, чтобы люди могли обосноваться здесь надолго, перевезти сюда или создать здесь свои семьи. Однако в настоящее время город не может самостоятельно строить новое жилье или восстанавливать существующее. В этих вопросах необходима помощь правительства, софинансирование международных организаций, поскольку средства требуются большие, ведь количество людей, переехавших в наш город, внушительное». Без участия руководства страны не обойтись Своими силами, по словам Ксении Суховой, город может временно расселить только небольшое количество семей, которые остро и срочно нуждаются в крыше над головой, – пенсионеров, многодетные и малообеспеченные семьи, то есть помочь наиболее уязвимым категориям. Если же говорить об обеспечении жильем представителей профессионального кластера, то здесь требуется поддержка на уровне государства. Под ведомственные квартиры для квалифицированных специалистов и жилье для переселенцев планируют оборудовать жилые площади недостроенных десяти многоэтажек так называемого ­«1-го квартала» на Левобережье. «Это дома с высокой степенью готовности, которые можно и нужно использовать под жилье, – говорит Ксения Сухова. – Проведены переговоры на уровне города, есть понимание и алгоритм, как это все можно реализовать. Правительству и Президенту Украины переданы обращения с просьбой оказать поддержку в этом вопросе». Нехватка финансов – не единственная проблема. Прежде всего необходимо урегулировать на законодательном уровне вопросы с социальным статусом переселенцев, полагают представители городской власти. На сегодняшний день временно перемещенные лица даже не считаются социально незащищенными, что дало бы им право стать на квартирный учет. Без участия правительства такие вопросы решить невозможно. Татьяна Собецкая