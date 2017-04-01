Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41

Чтобы не высох колодец Фото Евгения Носенко: Популярное место. Десятилетиями местные жители знакомыми тропками идут к старенькому колодцу, который преобразился до неузнаваемости стараниями активистов «Зеленого центра».



Второе рождение получают подземные источники Митрополитской балки в поселке Горький О насущной проблеме качества и количества питьевой воды в Мариуполе «Ильичевец. Город» пишет регулярно, и, к счастью, в нашем городе благодаря инициативным общественникам один за другим отыскиваются альтернативные источники. На днях был завершен очередной этап программы «Родники», реализуемой общественным союзом «Зеленый центр Метинвест». Мариупольская Венеция Балка Митрополитская, на склонах которой расположился поселок Горький в Кальмиусском районе Мариуполя, является еще одной водной достопримечательностью города. Недавно был восстановлен источник на улице Малофонтанной, где холодные ключи бьют практически на каждом метре. При этом сами по себе они водоносные и еще на заре мариупольского водопровода использовались для наполнения резервуаров водозабора – каптажа, откуда насосы качали воду в водонапорную башню. Так вот, у Митрополитской балки не менее интересная история, современную страницу в которую вписал общественный союз «Зеленый центр Метинвест», восстановив колодец на улице Родниковой. Интересно, что в этом поселке почти десять улиц и переулков имеют название Родниковых или Джерельных. А речушка, которая течет по дну балки и впадает в Кальмиус, в былые времена была настолько полноводной, что местные мальчишки купались здесь с весны до поздней осени. Легенды колодца «Всю сознательную жизнь я провела здесь, – говорит Людмила Васильевна, пришедшая к колодцу с коляской, в которой поместился почти десяток бутылей. – И все время мы пользуемся водой из этого колодца. Мои соседи рассказывали, что пленные румыны приезжали сюда за водой, когда строили фабрику-кухню (сейчас административный корпус «Никополь-Провиданс» – Прим. авт.). Завидев детей, подзывали их и угощали шоколадом». А нынешняя история колодца началась с исследовательской работы юных биологов из общеобразовательной школы №47. «Мы собрали все рассказы местных жителей о родниках, обошли все с проверкой, – рассказала руководитель клуба «Зеленый росток» Елена Боруш. – Систематизировали материал и по совету директора нашей школы, депутата Мариупольского горсовета Нины Воробей, обратились к Лилии Тихоновой, также депутату городского совета, которая заботится о восстановлении альтернативных источников водоснабжения». Дедушка Надежды Тимошенко еще в далеком 1924 году построил дом на полученном от Мариупольского ревкома наделе земли, расположенном на склоне балки как раз над колодцем. «Дед мой, Егор Тимошенко, служил на броненосце «Потемкин», и ему выделили здесь землю, – рассказала Надежда. – Мои родители вспоминали, что они еще застали времена, когда рядом не было домов и сюда приводили отары на водопой». Инициативные жители Несколько лет назад через улицу от колодца поселился Александр Жайворонок, который обновил внешнюю конструкцию источника. «Мы были ему очень благодарны, – поделилась секретарь КСН «Перспектива» Валентина Чернышева. – Он за свои средства сделал все анализы в санстанции, и у него есть все необходимые справки о том, что содержимое подземных источников здесь соответствует всем нормам питьевой воды». Во дворе Жайворонков, по краю которого протекает та самая речушка, также бьет ключ. Хозяин, проявив смекалку, установил постамент из отполированной и лакированной коряги, струя из которой попадает в старинный жбан. «Когда приходим на шашлыки, – говорят соседи, – душа просто отдыхает под журчание воды». Торжественное открытие «Мы восстановили уже седьмой альтернативный источник водоснабжения в Мариуполе, – пояснил координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. – Традиционно мы не только восстанавливаем родники, открывая максимальный доступ к источникам, но и облагораживаем территорию. Возле этого колодца установили и подкачивающий насос, теперь не только ведром посредством ворота можно набрать воды, но и с помощью помпы». На торжественном открытии побывали секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма и председатель Кальмиусской райадминистрации Александр Царек. «Очень символично, что открытие восстановленного колодца с чистой водой происходит в Чистый четверг, – отметил Степан Махсма. – От имени городской власти выражаю благодарность металлургам, при финансовой поддержке которых активисты общественного союза «Зеленый центр Метинвест» наводят порядок по заявкам наших горожан. Отдельной благодарности заслуживают и наши депутаты, которые оказывают людям посильную помощь в решении многих городских проблем». Чистота прежде всего «Раньше с поддержанием порядка на площадке у колодца были проблемы: здесь регулярно появлялись стихийные свалки. Теперь, когда «Зеленый центр Метинвест» облагородил территорию, наша задача – беречь чистоту и красоту, которую мы получили благодаря помощи мариупольских металлургов», – говорят жители. Николай Пожогин