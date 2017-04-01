Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41

Обратная связь с Татьяной Мацковой Самогон продавать нельзя, а аппараты – пожалуйста «Уважаемая редакция, недавно обратил внимание, что на Центральном рынке продается много самогонных аппаратов. Удивительно, раз их продают в таких количествах, значит, спрос на них хороший. Но разве закон Украины разрешает торговлю таким сомнительным товаром? Получается, с наливайками городские власти борются, а дома – пожалуйста: производите, пейте и соседям продавайте», – недоумевает мариуполец Максим Корнилов. «Закон запрещает производство самогона на продажу, а для личного пользования разрешается. Запрета на продажу самих самогонных аппаратов тоже нет, поэтому назвать таких предпринимателей нарушителями нельзя», – объяснил директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Юрий Кампов. Залежи мусора будут убраны «Помогите! По улице Зелинского возле домов 19 и 19-а, неподалеку от газовой котельной, скопился мусор. Эта территория не убирается годами, а некоторые жители используют ее для захоронения домашних питомцев. Дети бегают по свалке, да и вид из окна не ахти. Когда уже городская власть наведет здесь порядок?» – интересуется наш читатель Александр. «Мы внесем эту территорию в план и по возможности там уберем. Хотелось бы, чтобы жители тоже иногда подключались к благоустройству территории хотя бы вокруг своих домов. Вместе мы сможем быстрее навести порядок. Для этого каждую весну и осень мы устраиваем общегородские субботники», – сообщил глава Центральной райадминистрации Мариупольского городского совета Дмитрий Мирошниченко. Адресное бюро вне закона «Раньше в Мариуполе работала служба «Адресное бюро». Туда можно было прийти, назвать фамилию, имя, отчество человека, а специалист давал его адрес. Это очень удобно. Таким образом можно было с легкостью найти старых друзей и знакомых. Насколько мне известно, сейчас такая служба не работает. Почему?» – спрашивает читатель Гайнутдинов. Действительно, на некоторых мариупольских сайтах в справочной информации до сих пор числится один и тот же телефон адресного бюро, но дозвониться на этот номер нереально. За информацией мы обратились в муниципалитет. «Если такая служба и была, то она не была подразделением городского совета», – ответили в пресс-службе Мариупольского горсовета. «Сейчас адресное бюро не может существовать, поскольку ни одна служба не имеет права предоставлять такую информацию. Сведения о человеке, такие как фамилия, имя, отчество, дата и месяц рождения, гражданство, место проживания, возраст, семейное положение, не могут распространяться согласно закону Украины о персональных данных», – объяснили специалисты юридического департамента Мариупольского городского совета. Со стихийными свалками будем бороться жестко «На территории бывшего детского сада «Ласточка», в районе остановки ­ «Ул. Панфилова», образовалась стихийная свалка. Сколько здесь живу, всегда на этом месте мусор, а коммунальщики свалку попросту игнорируют. Люди видят, что там уже скопились груды отходов, и не стесняются их пополнять. Может, если хотя бы раз эту территорию расчистить, так и жители перестанут выбрасывать сюда пустые бутылки, фантики и тому подобное», – считает мариупольчанка Надежда Пушкова. «Об этой свалке мы знаем, обязательно наведем порядок и там. Однако поговорка «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» в данном случае имеет смысл. Если так разобраться, кто организовывает и подпитывает стихийные свалки? Сами жители. Райадминистрация и «Зеленстрой» не справятся без помощи горожан. Люди должны научиться поддерживать чистоту на улицах города. Мы будем строго бороться с нарушителями. Если вы видите, что ваш сосед выбрасывает мусор в неположенном месте, сразу сообщайте в райадминистрацию. Мы будем привлекать полицию и разбираться в ситуации. Штраф за несанкционированный выброс ТБО до 1800 гривен. А в местах наиболее частого появления стихийных свалок будет установлено видеонаблюдение», – рассказал глава Левобережной райадминистрации Мариупольского городского совета Виктор Очеретин.