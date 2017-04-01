Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41

Мариуполь намерен двигаться на запад Этот путь ведет в тупик. Присоединение к Мариуполю таких прифронтовых сел, как Широкино и Коминтерново, может негативно сказаться на инвестиционном климате нашего города.



ДонОГА настаивает на территориальном движении на восток – в этом случае наш город рискует остаться без инвестиций Согласно плану формирования территориальных громад Донецкой области, разработанному облгосадминистрацией и принятому постановлением Кабмина, а также закону о добровольном объединении громад, Мариупольский горсовет должен объединиться с Сартанским, Старо-Крымским, Талаковским поссоветами и с Виноградненским, Лебединским, Широкинским, Павлопольским, Коминтерновским сель­советами. Но в таком виде объединенная территориальная громада может поставить крест на привлечении международных инвестиций в Мариуполь, и вот почему. Не лишиться бы инвестиций Если населенные пункты, находящиеся на линии соприкосновения, объединятся с центром в Мариуполе, наш город снова войдет в список населенных пунктов, на территории которых проводится антитеррористическая операция, и – прощайте, инвестиции! «В случае если Мариуполь вновь войдет в зону проведения АТО, мы, во-первых, потеряем поддержку всех международных инвесторов, которые не хотят вкладывать средства в прифронтовые населенные пункты. Во-вторых, посольства и МИД всех государств не распространяют страховку на своих граждан в этой зоне, получается, что будут закрыты ворота для наших европейских партнеров, – поясняет секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма. – Мы предлагаем альтернативный вариант. Мариуполь хочет развиваться в западном направлении, объединившись с Покровским и Бердянским сельсоветами, мы направили им письма, но пока эти вопросы не рассматривались. Если упомянутые сельсоветы дадут согласие, то для объединения их с Мариуполем проведение выборов в нашем городе не требуется». Сартана, по словам Степана Махсмы, может развиваться в восточном направлении и стать центром объединенной территориальной громады, в которую могли бы войти Талаковка, Павлополь, Лебединское, Коминтерново, Широкино и Чермалык. Если бы область подтвердила создание Сартанской объединенной территориальной громады, следующим шагом было бы направление соответствующих документов в ЦИК и назначение выборов на всей этой территории. Таким образом, была бы создана буферная зона между линией соприкосновения и Мариуполем. городские власти ждут от области подтверждения этой модели, но у тех свое видение, отличное от того, что предлагает Мариуполь. Облгосадминистрация – против Во время диалогового форума «Реформы в перспективе Донецкой области», проходившего в Мариуполе не так давно, губернатор Донецкой области Павел Жебривский дал понять, что предложение Мариуполя насчет корректировки перспективного плана формирования территориальных громад он, мягко говоря, не разделяет. «Мариуполь занимает достаточно интересную позицию, хочет сделать какое-то непонятное объединение. Такого объединения не будет! Я понимаю, что пока оно добровольное, но это не значит: что хочу, то и делаю. К Мариуполю будут присоединены некоторые населенные пункты, жители которых работают здесь и получают услуги. Но никто не объединит Мангушский, Никольский и часть Волновахского района с Мариуполем, давайте приводить это в соответствие (с перспективным планом формирования территорий. – Авт). В скором времени мы можем выйти на объединенную Мариупольскую территориальную громаду, и город получит дополнительную землю для развития, но это не будет какая-то отдельная «республика ШКИД». В то же время Павел Жебривский отметил, что реализация админреформы тормозится из-за того, что некоторые населенные пункты отнесены к зоне проведения АТО. «Трудно говорить об объединении и децентрализации, поскольку у нас много громад, которые находятся на линии соприкосновения. Центральная избирательная комиссия возвращает документы назад в связи с тем, что выборы там проводить невозможно. Из-за этого у нас значительно стопорится этот процесс. Также председатели администраций и районных советов не очень спешат объединяться, так как в этом случае теряют работу. Некоторые городские головы не хотят объединения из-за досрочных выборов. Есть проблемы, мы идем не так быстро, как хотелось бы, но идем. Шесть объединенных громад уже существует», – отметил губернатор. Руководство Мариуполя пытается в Киеве отстоять свою позицию по админреформе. «Этот вопрос отрабатывается с Министерст­вом регио­нального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Донецкой облгос­администрацией, председателем комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергеем Власенко», – сообщил секретарь Мари­упольского горсовета на прошлой неделе во время заседаний депутатских комиссий. Ситуация с админреформой двоякая: теоретически объединение громад по закону – добровольное, но на деле на местные общины идет давление сверху. Свою позицию по этому вопросу на встрече с представителями региональных СМИ высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Мы за создание объединенных территориальных громад на добровольной основе. Принят закон, который позволяет объединить их фактически без проведения выборов, это может решить проблему слабых местных громад, данный процесс в их интересах, так как позволит стать сильнее». В то же время премьер отметил, что городам, для того чтобы считаться ОТГ, не обязательно объединяться с другими громадами. Юлия Франжева